Paradoxul gunoiului, în Sectorul 2: Au fost aduse pubele noi, ecologice, de milioane de euro, dar nu pot fi folosite

01-09-2025 | 11:47
gunoi
Foto: spotmedia.ro

Primăria Sectorului 2 a montat aproape jumătate dintre pubelele ecologice cumpărate, în 2023, printr-o licitație cu fonduri europene de peste 16,5 milioane de euro. Restul ar urma să fie instalate până la finalul anului.  

Stirileprotv

Problema e că noile pubele nu pot fi folosite. Locuitorii trec pe lângă ele și lasă în continuare sacii galbeni cu reciclabile pe trotuare și pe spațiile verzi.

Motivul: pentru colectarea selectivă, Primăria are nevoie de un nou operator de salubrizare, dar licitația necesară nici măcar nu a fost lansată.

Rămâne de văzut dacă pubelele - încă noi și curate - vor scăpa de vandalizare, până să poată fi folosite.

