Paradoxal, populația a consumat mai multă energie electrică, deși curentul s-a scumpit constant

Consumul final de energie electrică în primele nouă luni din 2025 a fost de 37,251 miliarde kWh, înregistrând o scădere de 0,4% față de perioada similară din 2024. În schimb, consumul populației a crescut cu 1,8%.

Datele INS relevă diferențe semnificative între categoriile de consumatori: consumul în economie s-a redus cu 1%, în timp ce consumul populației a crescut cu 1,8%, iar iluminatul public a înregistrat o scădere substanțială de 7,5%. Creșterea cererii la nivelul populației s-a produs în condițiile în care și prețurile pe kilowatt-oră au crescut permenent, inclusiv după liberalizarea completă a pieței.

Producție internă în scădere, import în creștere marcantă

Principalele resurse de energie primară în primele nouă luni din 2025 au totalizat 25,375 milioane tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 1,400 milioane tep față de perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024.

Producția internă a însumat 12,309 milioane tep, în scădere cu 349.500 tep (-2,8%) față de perioada similară a anului trecut. În schimb, importul a crescut dramatic, ajungând la 13,065 milioane tep, în creștere cu 1,750 milioane tep (+15,5%).

Aportul hidroenergetic în declin semnificativ, solare în ascensiune

Resursele de energie electrică au fost de 51,345 miliarde kWh în primele nouă luni, în creștere cu 2,228 miliarde kWh față de aceeași perioadă din 2024.

Pe surse de producție, tabloul este unul mixt:

Producția din termocentrale a fost de 12,163 miliarde kWh, în scădere cu 479 milioane kWh (-3,8%).

Producția din hidrocentrale a înregistrat cea mai drastică reducere, ajungând la 8,865 miliarde kWh, în scădere cu 2,596 miliarde kWh (-22,7%), probabil din cauza condițiilor hidrologice defavorabile.

Producția din centralele nuclearo-electrice a fost de 8,042 miliarde kWh, în creștere moderată cu 71,3 milioane kWh (+0,9%).

Producția din centralele electrice eoliene a fost de 4,186 miliarde kWh, în scădere cu 443,6 milioane kWh față de perioada similară din 2024.

Energia solară produsă în instalații fotovoltaice a fost de 3,976 miliarde kWh, înregistrând cea mai spectaculoasă creștere cu 1,089 miliarde kWh, reflectând expansiunea capacităților de producție din surse regenerabile.

Export și pierderi tehnice în creștere

Exportul de energie electrică a fost de 10,520 miliarde kWh, în creștere semnificativă cu 2,361 miliarde kWh, indicând că România a valorificat oportunități comerciale pe piețele externe.

Consumul propriu tehnologic în rețele și stații a fost de 3,572 miliarde kWh, în creștere cu 17,3 milioane kWh, reprezentând pierderile inevitabile în procesul de transport și distribuție a energiei electrice.

Datele INS arată că România continuă să fie dependentă de importuri pentru acoperirea nevoilor energetice, în contextul scăderii producției interne din surse tradiționale și a condițiilor meteorologice nefavorabile pentru hidroenergie, compensate parțial de creșterea producției din surse solare.

