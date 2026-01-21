Potrivit acestora, tatăl agresor, în vârstă de 32 de ani, a fost reţinut de poliţişti sub acuzaţia de violenţă în familie.
"La data de 20 ianuarie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 6 Pomârla au emis ordonanţă de reţinere pe numele unui tânăr, de 32 de ani, din comuna Cristineşti, cercetat pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că, tânărul şi-ar fi agresat fizic membrii familiei", au precizat oficialii IPJ.
Un bărbat din Botoșani a fost reținut după ce și-a bătut copiii în vârstă de 2 și 4 ani
Doi copii, de doi şi patru ani, din localitatea Cristineşti au fost bătuţi de tatăl lor, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.
Potrivit acestora, tatăl agresor, în vârstă de 32 de ani, a fost reţinut de poliţişti sub acuzaţia de violenţă în familie.
Dată publicare: