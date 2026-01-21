Potrivit acestora, tatăl agresor, în vârstă de 32 de ani, a fost reţinut de poliţişti sub acuzaţia de violenţă în familie.



"La data de 20 ianuarie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 6 Pomârla au emis ordonanţă de reţinere pe numele unui tânăr, de 32 de ani, din comuna Cristineşti, cercetat pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că, tânărul şi-ar fi agresat fizic membrii familiei", au precizat oficialii IPJ.

