„Acum va exista o acțiune decisivă”, a avertizat el, potrivit unui mesaj pe X citat de AFP și preluat de Agerpres.

„Armata pakistaneză nu a venit de peste mări — suntem vecinii voștri și cunoaștem bine realitatea voastră”, a adăugat Asif, declarând că forțele pakistaneze „dau un răspuns decisiv" agresiunilor afgane.

Imediat după amenințări au venit și acțiunile armate. Pakistanul a bombardat peste noapte obiective ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, au declarat vineri oficiali din ambele țări, citați de Reuters.

Surse din domeniul securității din Pakistan au declarat că atacurile au implicat lovituri aeriene și terestre împotriva posturilor, sediilor și depozitelor de muniție ale talibanilor în mai multe sectoare de-a lungul frontierei.

Atacurile pot genera un conflict prelungit de-a lungul frontierei de 2.600 km (1.615 mile), după o dispută de lungă durată privind acuzația Islamabadului că Kabulul adăpostește militanți care efectuează atacuri în Pakistan. Talibanii au negat acuzația și au declarat că securitatea Pakistanului este o problemă internă.

Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat că forțele pakistaneze au efectuat atacuri aeriene în anumite zone din Kabul, Kandahar și Paktia.

Acuzații la adresa talibanilor

Ministrul a acuzat regimul de la Kabul că a transformat Afganistanul „într-o colonie a Indiei" și că „exportă terorismul", adunând militanți din întreaga lume. El a denunțat și încălcarea drepturilor femeilor, „pe care le acordă Islamul". Pakistanul „a depus toate eforturile" pentru stabilitate, „atât direct, cât și prin intermediul țărilor prietene", a susținut Asif.

Confruntări la frontieră

Autoritățile talibane anunță „atacuri masive” împotriva forțelor pakistaneze și susțin că au ucis sau capturat militari inamici, ca represalii pentru bombardamente recente. Marți, schimburi de focuri au avut loc de-a lungul frontierei comune, cele două părți acuzându-se reciproc.

Relațiile dintre Pakistan și Afganistan — mult timp apropiate — s-au deteriorat după venirea talibanilor la putere în 2021. Islamabadul acuză Kabulul că adăpostește militanți care lansează atacuri pe teritoriul său, acuzații respinse de guvernul taliban.