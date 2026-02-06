Imaginile difuzate de televiziuni și pe rețelele de socializare au arătat polițiști și locuitori transportând răniții la spitalele din apropiere. Unii dintre răniții în atacul asupra moscheii Khadija Al-Kubra se află în stare critică, potrivit Associated Press.

Echipele de salvare și martorii au descris scene cutremurătoare, cu cadavre și răniți întinși pe podeaua acoperită cu covor a moscheii unde a avut loc atacul sinucigaș.

Hussain Shah spune că se ruga în curtea moscheii, când a auzit o explozie puternică: „M-am gândit imediat că a avut loc un atac de amploare”, a spus el.

Apoi a intrat în moschee, unde domnea haosul total — mulți dintre răniți țipau și cereau ajutor. Shah a spus că a numărat aproximativ 30 de cadavre în interiorul moscheii, în timp ce numărul răniților părea să fie semnificativ mai mare.

Nimeni nu și-a asumat imediat responsabilitatea pentru atac, dar suspiciunile se îndreaptă probabil către militanți precum talibanii pakistanezi sau gruparea Statul Islamic, care a fost acuzată de atacuri anterioare asupra credincioșilor șiiți, o minoritate în țară. Grupurile militante din Pakistan vizează adesea forțele de securitate și civilii.

A crescut numărul de atacuri în Pakistan

Deși atacurile nu sunt atât de frecvente în Islamabad, Pakistanul a înregistrat o creștere a violenței militante în ultimele luni, în mare parte atribuită grupurilor separatiste baloch și talibanilor pakistanezi, cunoscuți sub numele de Tehrik-e-Taliban Pakistan, sau TTP, care este un grup separat, dar aliat cu talibanii din Afganistan.

O filială regională a grupului Statul Islamic a fost, de asemenea, activă în țară.

Imediat după explozie, a fost comunicat un număr mai mic de victime, dar adjunctul comisarului din Islamabad, Irfan Memon, a dat ultimele cifre.

Ministrul apărării din Pakistan, Khawaja Mohammad Asif, a scris pe X că concluziile preliminare sugerează că atentatorul sinucigaș se deplasa între Afganistan și Pakistan. Asif a spus că agenții de securitate ai moscheii au încercat să-l intercepteze pe suspect, care a deschis focul asupra lor și apoi și-a detonat explozivii în mijlocul credincioșilor. Starea agenților de securitate este cunoscută.

Pakistanul acuză adesea Afganistanul, unde talibanii au preluat din nou puterea în august 2021, în timp ce trupele americane și NATO se retrăgeau după un război de 20 de ani, că adăpostește militanți și membri ai talibanilor pakistanezi. Kabulul neagă acuzația.

Ministerul Afacerilor Externe al Afganistanului a emis vineri o declarație în care afirma că „Republica Islamică Afganistan condamnă astfel de atacuri care încalcă caracterul sacru al ritualurilor și moscheilor și vizează credincioșii și oamenii nevinovați”.

Atacul a fost condamnat și de comunitatea internațională, inclusiv de Statele Unite și Uniunea Europeană. Condoleanțe și condamnări au venit și din partea diverselor ambasade din Islamabad.

Liderii politici și religioși condamnă atacul

Președintele Asif Ali Zardari și prim-ministrul Shehbaz Sharif au transmis condoleanțe familiilor victimelor în declarații separate și au solicitat acordarea tuturor asistenței medicale posibile celor răniți.

„Atacarea civililor nevinovați este o crimă împotriva umanității”, a declarat Zardari. „Națiunea este alături de familiile afectate în aceste momente dificile.”

„Cei responsabili trebuie identificați și pedepsiți”, a declarat Sharif. Ministrul de interne al Pakistanului, Mohsin Naqvi, a condamnat, de asemenea, atacul.

Atacul de vineri a avut loc în timp ce președintele Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev, aflat într-o vizită oficială de două zile, participa la un eveniment alături de Sharif. Evenimentul din Islamabad se desfășura la câțiva kilometri distanță de locul exploziei.

Un lider șiit de rang înalt, Raja Nasir, și-a exprimat profunda tristețe față de atacul de la Khadija Al-Kubra.

„Un astfel de act terorist în capitala federală nu reprezintă doar un eșec grav în protejarea vieților omenești, ci ridică și întrebări importante cu privire la performanța autorităților și a agențiilor de aplicare a legii”, a spus el și a cerut oamenilor să doneze sânge, deoarece spitalele din Islamabad aveau nevoie urgentă de sânge pentru răniți.

Ultimul atac mortal din Islamabad a avut loc în 2008, când un atentat sinucigaș cu bombă a vizat hotelul Marriott din capitală, ucigând 63 de persoane și rănind peste 250. În noiembrie, un atentator sinucigaș a lovit în fața unui tribunal din Islamabad, ucigând 12 persoane.

Ultimul atac a avut loc la aproape o săptămână după ce Armata de Eliberare a Balochistanului, organizație interzisă, a efectuat multiple atacuri în provincia Balochistan din sud-vestul țării, afectată de insurgență, ucigând aproximativ 50 de persoane.

Forțele de securitate care au răspuns la aceste atacuri au ucis, de asemenea, peste 200 de „teroriști”, potrivit armatei.