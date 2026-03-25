Au cerut în schimb scăderi de taxe. De altfel, sunt tensiuni și în coaliția de guvernare pe această temă.

Între timp executivul a anunțat că ordonanța a fost deja modificată și urmează și alte măsuri.

Ziua a început cu tensiuni. La Consiliul Național Tripartit au participat doar patronatele.

Sindicatelele au transmis că refuză să participe, iar liderii au mers, în schimb, la o discuție cu Sorin Grindeanu unde și au prezentat propunerile.

Dumitru Costin, președinte BNS: ”Ar putea să reducă TVA -ul astăzi de la 21 la 16 pe carburanți - pe perioada asta, dar s0ar putea face o matrice matematică care să spună - dacă în continuare evoluția pe piețele globale e asta iar prețul este acesta, atunci cota de reducere TVA NU va mai fi de atât, va fi mai mare”.

Reducerile de taxe sunt susținute, de altfel, de PSD.

Sorin Grindeanu, președinte PSD: ”Poziția noastră, cred că trebuie să discutăm, și ministerul Energiei trebuie să facă - așteaptă date de la Finanțe, de a discuta despre reduceri de taxe , de a pune în mișcare un mecanism astfel încât să suplinești din șocul pe care îl ai cu creșterea acestor prețuri”.

Într-un comunicat, premierul Ilie Bolojan a explicat că scumpirile vor fi partajate între Guvern, mediul privat și cetățeni.

"Veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României", a declarat premierul.

Sprijinul acordat pentru transporturi și agricultură, care constă în reduceri de acciză, are un impact de peste 1 miliard de lei.

Iar PNL a transmis, într-un comunicat, că "există nemulțumiri în interiorul coaliției" și că "pozițiile exprimate public fără un fundament tehnic și fără surse de finanțare identificate nu rezolvă nicio problemă — ele servesc altor scopuri decât interesul cetățenilor".

În urma negocierilor şi tensiunilor politice, adoptarea ordonanței a fost amânată.

În variantă care a ajuns la Consiliul Economic și Social, proiectul de ordonanță avea deja câteva modificări.

De pildă, operatorii care produc carburanți nu mai sunt pe lista celor cu adaos comercial limitat, și au rămas doar operatorii care importă, distribuie ori comercialează carburanți.

Iar în privința exporturilor, au rămas restricții doar pentru cele de motorină, pentru care este nevoie de acord de la Ministerul Energiei. România are mai multă benzină decât consumă.

Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ pentru această formă a proiectului de lege - forul are însă doar rol consultativ.

Guvernul a anunțat că proiectul va fi din nou modificat de Ministerul Finanțelor.