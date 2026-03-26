Oficiali ai TSA au declarat în Congres că aproximativ 50.000 de agenţi sunt obligaţi să lucreze fără salariu în timpul blocajului bugetar, situaţie care a dus la presiuni majore asupra personalului şi la cele mai lungi cozi din istoria agenţiei.

În unele aeroporturi, pasagerii au aşteptat peste patru ore pentru a trece de controalele de securitate.

Autorităţile au raportat o creştere a absenţelor în rândul personalului la peste 10% în ultimele zile, în timp ce traficul aerian este cu aproximativ 5% mai mare decât anul trecut, pe fondul sezonului de vacanţă de primăvară.

Trupe ale Gărzii Naționale, în aeroporturi

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că ar putea trimite trupe ale Gărzii Naţionale pe aeroporturi pentru a sprijini securitatea.

Între timp, republicanii şi democraţii din Senat negociază o propunere care ar permite reluarea finanţării pentru TSA şi alte agenţii din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă.

Responsabilii TSA avertizează că problemele de personal s-ar putea agrava, iar unele aeroporturi mici ar putea fi închise dacă numărul demisiilor continuă să crească.

Potrivit datelor Departamentului pentru Securitate Internă, aproximativ 11,1% dintre agenţii TSA, peste 3.100 de persoane, nu s-au prezentat la muncă la nivel naţional. În unele aeroporturi mari, precum cele din New York, Houston, Atlanta şi New Orleans, absenteismul a depăşit 30%.

Pentru a face faţă situaţiei, sute de agenţi ai serviciilor de imigraţie şi ai altor structuri ale Departamentului pentru Securitate Internă au fost trimişi la 14 aeroporturi pentru a ajuta la controalele de securitate.

Oficialii TSA au declarat că mulţi agenţi se confruntă cu dificultăţi financiare, unii dormind în maşini pentru a economisi bani pentru combustibil sau fiind nevoiţi să îşi ia alte locuri de muncă pentru a se întreţine.

Autorităţile avertizează că, dacă situaţia persistă, sistemul aeroportuar ar putea avea dificultăţi în a gestiona traficul ridicat anticipat pentru marile evenimente sportive internaţionale din perioada următoare.