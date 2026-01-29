Compania a angajat un detectiv particular, care l-a surprins mergând la afacerea sa cu motocicleta și desfășurând activități administrative și comerciale, relatează Noticias Trabajo.

Bărbatul era electrician naval și lucra pentru companie din 2013.

În august 2023, și-a luat un concediu medical după ce a suferit un AVC, fiind spitalizat la sfârșitul acelei luni.

În paralel, bărbatul avea și o frizerie, pe care o înființase în 2018 și care avea două angajate.

Compania a aflat că angajatul lor mergea la frizerie și astfel a angajat un detectiv particular.

În decembrie 2023, timp de mai multe zile, s-a constatat că acesta mergea regulat la frizerie și a fost surprins muncind acolo.

De asemenea, s-a constatat că se deplasa spre locație cu motocicleta.

După ce toate acestea au fost descoperite, compania l-a concediat pe data de 22 ianuarie 2024.

Angajatul a contestat concedierea, dar aceasta a fost considerată ca fiind justificată

Fiind nemulțumit de concediere, bărbatul a decis să o conteste, însă judecătorii i-au respins cererea și au declarat-o ca fiind justificată.

Nemulțumit de această decizie, a făcut recurs la Tribunalul Superior de Justiție din Galicia, invocând că s-ar fi încălcat legea.

Însă, bărbatul nu a avut câștig de cauză.

Deși jurisprudența permite anumite activități dacă acestea nu împiedică sau nu afectează vindecarea, tribunalul a concluzionat că, în acest caz, a existat o încălcare.

S-a subliniat că angajatul desfășura activități de control și management în afacerea sa.

Un aspect determinant a fost faptul că bărbatul se deplasa cu motocicleta.

Dat fiind că medicalul lui se datora unui AVC, condusul motocicletei implica un risc clar de accident și posibilitatea prelungirii perioadei de concediu, ceea ce prejudicia compania și sistemul public.

