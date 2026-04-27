Mulți s-au grăbit să alimenteze mai ieftin, iar cererea crescută a lăsat unele pompe fără benzină și motorină. Asemenea situații sunt însă punctuale și de scurtă durată, dă asigurări cea mai mare rețea de alimentare cu combustibili din țară.

Singura benzinărie care alimentează orașul Baraolt, din Covasna, și alte 18 localități din județ, nu mai are combustibili de sâmbătă. Navetiștii au fost surprinși.

Bărbat: „Mai am ceva rezerve. Atât. Când se consumă, stăm.”

Cei mai afectați sunt agricultorii, care au nevoie de motorină pentru arat și semănat. Un fermier are 10 hectare de lucrat.

Kozstos Barna, fermier: „Acum am cerut 5 litri de la un prieten care a cumpărat, a avut noroc și a luat 20 de litri.”

Tiberiu Pichlert, fermier: „Nu avem motorină la benzinărie și trebuie să aducem din altă parte, ne costă bani și timp și nervi.”

La Bușag, în Maramureș, oamenii n-au avut încotro și au luat motorină premium.

Șoferi: „Pentru tractor era bună standard. Am băgat și de-aia mai fină, mai scumpă” (...)

„Destul de ridicol. Cred că e a patra sau a cincea benzinărie la care încerc să alimentez și mi s-a aprins becul acum 20 de km.”

Explicația OMV Petrom

Cei de la OMV Petrom explică situația. După ce Guvernul a limitat adaosul comercial, atât la rafinare, cât și la distribuția carburanților, prețurile au scăzut, iar mulți șoferi s-au grăbit să alimenteze. Cererea crescută a făcut ca unele benzinării – totuși nu foarte multe – să-și epuizeze stocurile. Compania transmite că lucrurile vor intra în normal cât mai repede.

„Implementarea unei noi metodologii de calcul a prețului la pompă, ca urmare a intervențiilor administrative, a condus la reduceri semnificative ale prețurilor din stațiile noastre. Această evoluție a generat o creștere accelerată a cererii (...) În acest context, în unele stații pot apărea temporar situații de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale și de scurtă durată, stațiile fiind realimentate rapid.”

Totuși, nu sunt motive de îngrijorare, transmit autoritățile, iar majoritatea stațiilor funcționează normal.

Bogdan Ivan, ministrul demisionar al Energiei: „În mod normal n-ar trebui să fie probleme, pentru că astăzi România produce 3,2 milioane de tone de benzină și consumă aproximativ 1,6 – deci jumătate din cât producem consumăm, restul o vindem în afara țării.”

În orașele mari, situația este mai bună, în primul rând pentru că șoferii au alternative.

O stație din Brașov nu are carburanți deloc, dar există altele în apropiere. La Cluj, în unele locuri, se găsește doar benzină premium.

Reporter: Cu cât a ieșit mai scump?

Șoferi: „N-am stat să calculez, cu câțiva zeci de lei.”

Luni, în principalele orașe ale țării, benzina a costat de la 8,68 lei în sus, iar motorina de la 8 lei și 98 de bani.