Benzinăriile OMV Petrom au devenit unele dintre cele mai scumpe deşi în urmă cu doar 12 ore erau cele mai ieftine, relevă datele analizate de Profit.ro, citat de News.ro.

Liderul pieţei, OMV Petrom, a majorat acum cu 35 de bani benzina şi cu 25 de bani motorina, după ce joi efectuase alte creşteri de 20 de bani/l, atât în staţiile Petrom, cât şi în cele OMV.

Astfel, în doar 12 de ore, preţul benzinei a crescut de la 8,07 la 8,62 lei/l în staţiile Petrom, şi de la 8,18 la 8,73 lei/l în cele OMV.

De la cea mai ieftină la cea mai scumpă benzină din Capitală

Dacă în dimineaţa zilei de joi, în staţiile Petrom se găsea cea mai ieftină benzină (8,07 lei/l), acum în staţiile OMV se poate cumpăra cea mai scumpă benzină din staţiile din capitală (8,72 lei/l, cu 11 bani peste locul 2, Petrom, cu 8,62 lei/l).

Similar, preţul motorinei s-a majorat în doar jumătate de zi de la 8,33 la 8,78 lei/l în staţiile Petrom şi de la 8,42 la 8,87 lei/l în cele OMV, notează Profit.ro.

Şi Lukoil a efectuat o creştere considerabilă de preţuri, de 35 de bani la motorină şi 27 de bani la benzină, preţurile practicate ajungând la 9,07 lei/l la diesel, respectiv 8,45 la benzină.

Rompetrol a scumpit cu 10 bani motorina, care a ajuns la 9,07 lei/l, şi cu 5 bani benzina, care se poate cumpăra cu 8,48 lei/l. Socar a majorat doar preţul benzinei cu 15 bani, aceasta ajungând la 8,34 lei/l.