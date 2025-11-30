Accident în județul Gorj. Patru persoane au ajuns la spital, după ce o mașină a derapat pe șosea și s-a izbit de un copac

Patru persoane au ajuns sâmbătă la spital, în urma unui accident petrecut în județul Gorj. Mașina în care se aflau a alunecat pe o porțiune de șosea acoperită de apă, în urma precipitațiilor.

Autoturismul a ieșit în decor și s-a izbit de un copac.

În urma impactului, trei dintre răniți au rămas captivi în caroserie, până la sosirea salvatorilor.

Accidentul s-a produs pe o porțiune de drum unde apa acumulată în urma ploii a ajuns pe carosabil.

Un șofer de 58 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un copac. Apoi, a revenit pe șosea.

Rudă răniți: „Ne anunță și pe noi cineva că s-a făcut un accident aici. Pe urmă auzirăm că e soacră-mea și cu socru meu.”

Șoferul a reușit să iasă singur din autoturism, dar pasagerii, un bărbat și două femei, au rămas blocați.

Florin Chisim, purtător de cuvânt al ISU Gorj: „Colegii noștri au intervenit pentru extragerea din autovehicul a persoanelor încarcerate, concomitent cu operațiunile de acordare a primului ajutor calificat.”

Toate cele patru victime au fost transportate la spital. Iar una dintre ele a intrat în sala de operație.

Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova: „În zona respectivă s-a activat un izvor, apa a ajuns în carosabil, cu toate că în zonă există șanțuri. Se desfășoară niște lucrări de utilități publice. Colegii mei vor verifica dacă acele lucrări au afectat sau nu scurgerea apelor.”

Localnicii și șoferii care circulă în zonă sunt îngrijorați.

Localnică: „Ar trebui șanțuri, ceva, făcute să nu iasă apa în stradă, că de asta se întâmplă tot felul de nenorociri.”

Șoferiță: „Foarte rău, alunecă, patinează mașina, pentru ce-mi pun viața în pericol, norocul că nu am copiii cu mine acum.”

Șoferiță: „Sunt începătoare, deocamdată sper să fie ok. Merg încet, mai cu teamă, dar cred că alunecă un pic, mă gândesc.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













