Operațiune extremă de salvare în Hunedoara, după ce un parapantist a rămas agățat de o stâncă | VIDEO

Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, la Măgura Uroiului, judeţul Hunedoara, după o aterizare forţată, la o înălţime de circa 20 de metri. Mai multe echipaje de intervenţie s-au deplasat la locul incidentului.

Potrivit ISU Hunedoara, un parapantist a aterizat vineri forţat şi a rămas agăţat într-o stâncă, la o înălţime de aproximativ 20 de metri, la Măgura Uroiului.

”Acesta este conştient şi acuză dureri lombare, fără traumatisme vizibile”, a transmis ISU.

La fața locului s-au deplasat echipaje de alpinişti din cadrul ISU Hunedoara, SMURD-Detaşamentul Deva, SAJ, respectiv un echipaj din cadrul Salvamont.

