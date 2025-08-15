Operațiune extremă de salvare în Hunedoara, după ce un parapantist a rămas agățat de o stâncă | VIDEO

Stiri actuale
15-08-2025 | 21:49
parapanta
Shutterstock

Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, la Măgura Uroiului, judeţul Hunedoara, după o aterizare forţată, la o înălţime de circa 20 de metri. Mai multe echipaje de intervenţie s-au deplasat la locul incidentului.

 

autor
Cristian Anton

Potrivit ISU Hunedoara, un parapantist a aterizat vineri forţat şi a rămas agăţat într-o stâncă, la o înălţime de aproximativ 20 de metri, la Măgura Uroiului.

”Acesta este conştient şi acuză dureri lombare, fără traumatisme vizibile”, a transmis ISU.

La fața locului s-au deplasat echipaje de alpinişti din cadrul ISU Hunedoara, SMURD-Detaşamentul Deva, SAJ, respectiv un echipaj din cadrul Salvamont.

Citește și
Parapanta
Ce a făcut turista din București după ce pilotul de parapantă a căzut în timp ce se aflau în aer. Doar ea a scăpat cu viață
Sezonul de parapantă s-a deschis mai devreme în Iași. Curajoșii au beneficiat de experiențe de neuitat

Sursa: News.ro

Etichete: parapanta, hunedoara, stanca, operatiuni de salvare,

Dată publicare: 15-08-2025 21:49

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Sezonul de parapantă s-a deschis mai devreme în Iași. Curajoșii au beneficiat de experiențe de neuitat
Stiri Diverse
Sezonul de parapantă s-a deschis mai devreme în Iași. Curajoșii au beneficiat de experiențe de neuitat

Iarna blândă a dus în județul Iași la deschiderea timpurie a sezonului de zbor cu parapanta. În weekend, acolo temperatura și vântul au fost perfecte pentru o porție zdravănă de adrenalină.

Ce a făcut turista din București după ce pilotul de parapantă a căzut în timp ce se aflau în aer. Doar ea a scăpat cu viață
Stiri actuale
Ce a făcut turista din București după ce pilotul de parapantă a căzut în timp ce se aflau în aer. Doar ea a scăpat cu viață

Considerată incident aviatic, moartea unui pilot de parapantă lângă Brașov este cercetată acum de procurori și de Autoritatea de Investigații pentru Siguranța Aviației Civile.

Un instructor a murit după ce a căzut de la înălţime, în timpul unui zbor cu parapanta, în Brașov. Ce s-ar fi întâmplat
Stiri actuale
Un instructor a murit după ce a căzut de la înălţime, în timpul unui zbor cu parapanta, în Brașov. Ce s-ar fi întâmplat

Un bărbat de 47 de ani, instructor de zbor, a murit, duminică, după ce a căzut de la înălţime, în municipiul Săcele din judeţul Braşov, în timpul unui zbor cu parapanta.

 

Un bucureștean a fost la un pas de moarte. A căzut în gol aproximativ patru metri după ce parapanta i s-a agățat
Stiri actuale
Un bucureștean a fost la un pas de moarte. A căzut în gol aproximativ patru metri după ce parapanta i s-a agățat

Un bucureștean de 46 de ani a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un accident cu parapanta. Bărbatul era cu un grup din Brașov, în comuna Stoenești, din Argeș.

Primul român care a zburat cu motoparapanta deasupra piramidelor din Egipt
Stiri Diverse
Primul român care a zburat cu motoparapanta deasupra piramidelor din Egipt

Un pilot de 47 de ani din Timișoara, a devenit primul român care a zburat cu motoparapanta deasupra piramidelor din Egipt, o premieră omologată și de Asociația Cartea Recordurilor.

Recomandări
Trump și Putin, întâlnire în Alaska. Cei doi nu vor mai avea o discuție 1 la 1, ci vor fi însoțiți de echipe
Stiri externe
Trump și Putin, întâlnire în Alaska. Cei doi nu vor mai avea o discuție 1 la 1, ci vor fi însoțiți de echipe

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi şeful statului rus, Vladimir Putin, au sosit vineri la baza aeriană Elmendorf-Richardson, din Anchorage (Alaska), unde vor purta un dialog privind ajungerea la un armistiţiu în Ucraina.

Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare
Stiri Turism
Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare

Așa cum se întâmplă an de an, ziua liberă de Sfânta Maria a adus un număr record de turiști pe litoral. Peste 200 de mii de oameni s-au bucurat vineri de mare și de soare, în stațiunile cele mai populare: Mamaia, Eforie Nord și Costinești.

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja
Stiri externe
ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 August 2025

48:23

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12