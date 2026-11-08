Extremistul care a ucis 6 oameni și a rănit 16 în Cracovia și-a omorât acasă și 3 rude. Imagini dramatice cu polițistul erou
Extremistul care a ucis 6 oameni și a rănit 16 în Cracovia și-a omorât acasă și 3 rude. Imagini dramatice cu polițistul erou

Operaţiunea „Jupiter 6" a ajuns la un număr record de 1.652 de percheziţii. Alte 55 de descinderi au loc duminică

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
1 1
Poliția Română

Operațiunea „Jupiter 6” continuă cu 55 de percheziții în toată țara, în dosare de corupție, înșelăciune, cămătărie, spălare de bani, trafic ilegal de arme și infracțiuni silvice.

autor
Mihaela Ivăncică

„În cursul zilei de astăzi, 8 noiembrie 2026, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, se desfășoară o nouă etapă a acțiunii «Jupiter 6», fiind planificate 11 acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în executare 55 de mandate de percheziție domiciliară, la nivel național. Sunt desfășurate cercetări în legătură cu infracțiuni de dare de mită și cumpărare de influență, precum și de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată, cercetările vizează activități de acordare a unor împrumuturi de bani în condiții de cămătărie, precum și exercitarea unor acte de constrângere asupra persoanelor împrumutate, în scopul recuperării sumelor de bani”, informează un comunicat al Poliției Române transmis presei, citat de Agerpres.

21 de dosare de spălare de bani

Potrivit sursei citate, în atenția organelor de urmărire penală se află 21 de dosare penale privind săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor. Investigațiile urmăresc documentarea provenienței și circuitului unor sume de bani, precum și identificarea eventualelor operațiuni prin care ar fi fost disimulată originea ilicită a acestora.

În ceea ce privește regimul armelor și munițiilor, sunt efectuate verificări referitoare la deținerea fără drept a unei arme letale, precum și la persoane care, în perioada 2025-2026, ar fi achiziționat fără drept muniție neletală prin intermediul unor comenzi online. În acest context, activitățile urmăresc identificarea și ridicarea armei, precum și administrarea probatoriului cu privire la proveniența și deținerea acesteia.

Pe de altă parte, în domeniul silvic, sunt investigate activități de tăiere fără drept de arbori, faptă prevăzută de legislația în vigoare. În mod complementar, cercetările vizează transportul materialelor lemnoase ale căror cantități nu ar corespunde cu cele înscrise în avizele de însoțire, prin cumul fiind transportată o cantitate mai mare de 5 metri cubi.

De asemenea, precizează Poliția Română, sunt investigate fapte de înșelăciune și furt calificat, fiind desfășurate activități specifice pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele și administrarea probatoriului.

În cadrul activităților operative sunt puse în executare și mandate de aducere, urmând a fi dispuse și măsuri asigurătorii.

Acțiunile au ca obiectiv administrarea probatoriului, identificarea persoanelor implicate în activități infracționale, recuperarea prejudiciilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

„Jupiter 6”, cea mai amplă operațiune de acest tip

Prin acțiunile desfășurate duminică, adaugă sursa citată, numărul perchezițiilor domiciliare din cadrul Operațiunii „Jupiter 6” ajunge la 1.652, depășind bilanțul de 1.632 de percheziții înregistrat în cadrul Operațiunii „Jupiter 3”. Astfel, „Jupiter 6” devine cea mai amplă acțiune de acest tip realizată de Ministerul Public.

„Percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se mai arată în comunicatul de presă.

Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital, după un incendiu izbucnit într-o cameră de cămin din Iași

Sursa: Agerpres

Etichete: politia romana, perchezitii, operatiunea jupiter,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”
FOTO Paige Spiranac a uitat de inhibiții și s-a pozat indecent în oglindă: ”Ești cea mai... femeie din lume”
Citește și...
Whatsapp image 2026 11 07 at 10 00 15
Știri Actuale
Peste 320 de arme și 150.000 de elemente de muniție, confiscate în operațiunea Jupiter. 20 de persoane, reținute
Zeci de percheziții organizate de procurori și polițiști în cea de-a 6-a zi a operațiunii Jupiter au vizat, din nou, piața neagră a armelor și munițiilor.
Vlcsnap 2026 11 06 08h17m27s294
Știri Actuale
Operațiunea JUPITER 6, ziua a cincea: 277 de percheziții. Prejudicii de peste 25 de milioane de lei în zeci de dosare
În a cincea zi a Operațiunii JUPITER 6, polițiștii și procurorii fac 277 de percheziții în țară și în Capitală. Sunt vizate 29 de persoane, iar prejudiciul din zeci de dosare depășește 25 de milioane de lei.
Whatsapp image 2026 11 04 at 075125
Știri Actuale
Operațiunea „Jupiter 6”, ziua trei. Peste 300 de percheziții au loc în București și alte orașe. Zeci de infracţiuni vizate
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratul General al Poliţiei Române derulează, miercuri, a treia zi a Operaţiunii Jupiter şi pun în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie, în Bucureşti şi în mai multe judeţe.
Parteneri

ALTE ȘTIRI

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme
iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău
iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Oficialul Rapidului s-a convins de un giuleștean: „Va avea un viitor frumos în fotbalul românesc!”
Sport

Oficialul Rapidului s-a convins de un giuleștean: „Va avea un viitor frumos în fotbalul românesc!”

Înțepătură la adresa lui Hagi? Reacția clubului Ferencvaros, după convocarea lui Marius Corbu la naționala României
Sport

Înțepătură la adresa lui Hagi? Reacția clubului Ferencvaros, după convocarea lui Marius Corbu la naționala României