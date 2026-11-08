Operaţiunea „Jupiter 6" a ajuns la un număr record de 1.652 de percheziţii. Alte 55 de descinderi au loc duminică

„În cursul zilei de astăzi, 8 noiembrie 2026, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, se desfășoară o nouă etapă a acțiunii «Jupiter 6», fiind planificate 11 acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în executare 55 de mandate de percheziție domiciliară, la nivel național. Sunt desfășurate cercetări în legătură cu infracțiuni de dare de mită și cumpărare de influență, precum și de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată, cercetările vizează activități de acordare a unor împrumuturi de bani în condiții de cămătărie, precum și exercitarea unor acte de constrângere asupra persoanelor împrumutate, în scopul recuperării sumelor de bani”, informează un comunicat al Poliției Române transmis presei, citat de Agerpres.
21 de dosare de spălare de bani
Potrivit sursei citate, în atenția organelor de urmărire penală se află 21 de dosare penale privind săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor. Investigațiile urmăresc documentarea provenienței și circuitului unor sume de bani, precum și identificarea eventualelor operațiuni prin care ar fi fost disimulată originea ilicită a acestora.
În ceea ce privește regimul armelor și munițiilor, sunt efectuate verificări referitoare la deținerea fără drept a unei arme letale, precum și la persoane care, în perioada 2025-2026, ar fi achiziționat fără drept muniție neletală prin intermediul unor comenzi online. În acest context, activitățile urmăresc identificarea și ridicarea armei, precum și administrarea probatoriului cu privire la proveniența și deținerea acesteia.
Pe de altă parte, în domeniul silvic, sunt investigate activități de tăiere fără drept de arbori, faptă prevăzută de legislația în vigoare. În mod complementar, cercetările vizează transportul materialelor lemnoase ale căror cantități nu ar corespunde cu cele înscrise în avizele de însoțire, prin cumul fiind transportată o cantitate mai mare de 5 metri cubi.
De asemenea, precizează Poliția Română, sunt investigate fapte de înșelăciune și furt calificat, fiind desfășurate activități specifice pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele și administrarea probatoriului.
În cadrul activităților operative sunt puse în executare și mandate de aducere, urmând a fi dispuse și măsuri asigurătorii.
Acțiunile au ca obiectiv administrarea probatoriului, identificarea persoanelor implicate în activități infracționale, recuperarea prejudiciilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.
„Jupiter 6”, cea mai amplă operațiune de acest tip
Prin acțiunile desfășurate duminică, adaugă sursa citată, numărul perchezițiilor domiciliare din cadrul Operațiunii „Jupiter 6” ajunge la 1.652, depășind bilanțul de 1.632 de percheziții înregistrat în cadrul Operațiunii „Jupiter 3”. Astfel, „Jupiter 6” devine cea mai amplă acțiune de acest tip realizată de Ministerul Public.
„Percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se mai arată în comunicatul de presă.
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