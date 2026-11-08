Operaţiunea „Jupiter 6" a ajuns la un număr record de 1.652 de percheziţii. Alte 55 de descinderi au loc duminică

„În cursul zilei de astăzi, 8 noiembrie 2026, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, se desfășoară o nouă etapă a acțiunii «Jupiter 6», fiind planificate 11 acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în executare 55 de mandate de percheziție domiciliară, la nivel național. Sunt desfășurate cercetări în legătură cu infracțiuni de dare de mită și cumpărare de influență, precum și de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată, cercetările vizează activități de acordare a unor împrumuturi de bani în condiții de cămătărie, precum și exercitarea unor acte de constrângere asupra persoanelor împrumutate, în scopul recuperării sumelor de bani”, informează un comunicat al Poliției Române transmis presei, citat de Agerpres.

21 de dosare de spălare de bani

Potrivit sursei citate, în atenția organelor de urmărire penală se află 21 de dosare penale privind săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor. Investigațiile urmăresc documentarea provenienței și circuitului unor sume de bani, precum și identificarea eventualelor operațiuni prin care ar fi fost disimulată originea ilicită a acestora.

În ceea ce privește regimul armelor și munițiilor, sunt efectuate verificări referitoare la deținerea fără drept a unei arme letale, precum și la persoane care, în perioada 2025-2026, ar fi achiziționat fără drept muniție neletală prin intermediul unor comenzi online. În acest context, activitățile urmăresc identificarea și ridicarea armei, precum și administrarea probatoriului cu privire la proveniența și deținerea acesteia.