Potrivit unui comunicat al Parchetului General, în cursul zilei de sâmbătă, în cadrul Operaţiunii "Jupiter", desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, sunt planificate 17 acţiuni operative, fiind puse în aplicare 71 de mandate de percheziţie domiciliară, la nivel naţional, scrie Agerpres.

Cercetările vizează o gamă variată de infracţiuni, printre principalele direcţii ale investigaţiilor numărându-se combaterea infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor, fiind vizate persoane care ar fi achiziţionat sau ar deţine fără drept arme şi muniţii supuse autorizării.

Totodată, sunt investigate fapte care aduc atingere patrimoniului persoanelor fizice şi juridice, prin activităţi precum camăta, furtul, abuzul de încredere şi delapidarea, precum şi fapte privind punerea în circulaţie a produselor contrafăcute.

Investigaţiile vizează, de asemenea, încălcări ale legislaţiei privind protecţia fondului cinegetic, prin practicarea unor metode de vânătoare interzise, precum şi fapte de natură fiscală.

Pe lângă percheziţiile domiciliare, în cadrul acţiunilor operative vor fi puse în aplicare şi mandate de aducere, activităţile urmărind identificarea şi ridicarea mijloacelor materiale de probă, stabilirea împrejurărilor în care au fost comise faptele şi identificarea tuturor persoanelor implicate, arată sursa citată.

Acţiunile desfăşurate au ca obiectiv administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzelor, documentarea întregii activităţi infracţionale şi dispunerea măsurilor legale care se impun, în funcţie de rezultatele cercetărilor.