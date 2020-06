OncoGen: „Vaccinul anti-Covid e gata şi acum”. De ce nu poate fi folosit încă

Centrul OncoGen din Timişoara, împreună cu Institutul Cantacuzino din București, au primit o finanțare de 3,5 milioane de lei pentru dezvoltarea unui vaccin împotriva SARS-COV2.

Cercetătorii din Banat susțin că au găsit deja formula pentru compusul vaccinului. După ce acesta va fi verificat in-vitro, vor începe testările - mai întâi pe animale, iar apoi pe oameni.

Asta face ca România să fie una dintre puţinele ţări care are în lucru un astfel de ser, iar dacă totul decurge bine, peste un an am putea avea vaccinul pe piață.

Proiectul este un parteneriat între cele două centre de cercetare şi trebuie implementant în următoarele 18 luni. Timp suficient, spun cercetătorii, ca să îşi desfăşoare toate studiile şi să facă testele necesare pentru crearea unui vaccin împotriva coronavirusului.

Dr. Virgil Păunescu, Centrul OncoGen: "Vom începe în paralel cu demersurile pe experimente pe animale, pentru că agenţia medicamentului europeană a permis desfăşurarea de studii în paralel studii pe uman în paralel cu cele pe animale. Vaccinul e gata şi acum, dar vaccinul ca atare trebuie să treacă prin 3 faze."

Citește și Cele patru zone în care s-au înregistrat jumătate din cazurile de coronavirus de ieri

Cele trei faze presupun studii şi testări pe oameni. Iar administrarea lui va fi făcută sub forma unor picături.

Dr. Virgil Păunescu, OncoGen: "Calea de intrare fiind nazală, oculara şi digestiva în momentul în care dai, cum mi-am pus eu picături, vaccinul s-a dus în nas, s-a adus în tubul digestiv şi am avut şi tulburări digestive şi îţi protejează şi ochii, deci protejează toate căile de intrare."

OncoGen este primul centru de terapii genice din România şi funcţionează în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. Suma primită de la Ministerul Dezvoltării şi Cercetării acoperă însă doar o parte din cheltuielile necesare dezvoltării vaccinului. Cercetătorii vor avea nevoie şi de alte finanţări pe care spera să le obţină pe parcurs.

Dr. Raul Pătrașcu, manager Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara: "Aici se va face analiza preclinică, iar în cadrul Institutului Cantacuzino se vor face studiile efective pe animale, studiile în vivo pe animale vii. Nu putem să vorbim în momentul de față decât de un design, prototip şi abia apoi dacă va fi validat pe animale vom avea un candidat de vaccin pentru uz uman."

Laboratoarele Institutului Cantacuzino sunt singurele din ţară care fac posibile aceste testări.

Col. dr. Florin Oancea, comandant Institutul Naţional de Cercetare Cantacuzino: "Institutul Cantacuzino încearcă să susţină prin tot ce va putea el în această activitate de cercetare, de dezvoltare a vaccinului anti SARS-COV-2. Nu puteam să refuzăm, să stăm deoparte şi să privim cum această boală îşi face de cap."

OncoGen este singului centru din estul Europei aflat pe lista Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii care are în testare un vaccin anti SARS-COV-2.