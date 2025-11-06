Bolojan, despre criticile aduse de PSD Oanei Gheorghiu: Una e o opinie personală, alta e să acționezi în numele României

Premierul Ilie Bolojan a spus, joi, că opiniile personale ale Oanei Gheorghiu nu influențează actul de guvernare, care se face responsabil.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre criticile aduse de Sorin Grindeanu numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier.

”Guvernul României lucrează în serviciu ţării, iar relaţia cu Statele Unite este o relaţie strategică pe care lucrăm să o dezvoltăm şi şi să o consolidăm. Prin urmare, nu există nimeni în guvern care să aibă astfel de percepţii. Poţi să ai o părere despre ceea ce se întâmplă într-un stat sau altul, asta este, dar una este să ai nişte păreri personale şi alta este să acţionezi în numele României şi acţionăm în mod responsabil”, a explicat el.

Despre criticile aduse noului vicepremier

”În ceea ce priveşte răspunsul la atacuri sau la critici care vin, mai ales din interior, eu am încercat întotdeauna, fiind conştient de faptul că atunci când eşti într-o coaliţie trebuie să colaborezi, trebuie să construieşti încredere, să eviţi confruntările, nu pentru că nu le-aş putea duce, le-am dus 20 de ani, dar n-ai cum să construieşti, n-ai cum să dezvolţi dacă nu cauţi să construieşti încredere, să-i respecţi pe ceilalţi. Nu putem reconstrui încrederea cetăţenilor în lumea politică dacă, în primul rând, noi între noi nu ne respectăm”, a explicat el.

Potrivit lui Bolojan, ”una este o critică care poate să fie şi din interior, alta este respectarea unor înţelegeri şi o atitudine responsabilă de care are nevoie România”.

Întrebat dacă a greşit Sorin Grindeanu, Bolojan a răspuns: ”Cetăţenii ne vor judeca pe fiecare, la timpul potrivit, pentru acţiunile pe care le desfăşurăm în funcţiile publice sau politice pe care le deţinem”.

Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de a o numi în funcția de vicepremier pe Oana Gheorghiu, pentru a nu fi „compromisă" relația cu Statele Unite ale Americii, asta după ce Oana Gheorghiu îl numea în februarie, „golan” pe Donald Trump, conform unei postări pe Facebook.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu, în februarie 2025, după întâlnirea de la Casa Albă dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, tensionată.

