Bolojan, despre criticile aduse de PSD Oanei Gheorghiu: Una e o opinie personală, alta e să acționezi în numele României

Stiri Politice
06-11-2025 | 20:54
Ilie Bolojan
Inquam Photos / Bogdan Buda

Premierul Ilie Bolojan a spus, joi, că opiniile personale ale Oanei Gheorghiu nu influențează actul de guvernare, care se face responsabil.

autor
Aura Trif

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre criticile aduse de Sorin Grindeanu numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier.

”Guvernul României lucrează în serviciu ţării, iar relaţia cu Statele Unite este o relaţie strategică pe care lucrăm să o dezvoltăm şi şi să o consolidăm. Prin urmare, nu există nimeni în guvern care să aibă astfel de percepţii. Poţi să ai o părere despre ceea ce se întâmplă într-un stat sau altul, asta este, dar una este să ai nişte păreri personale şi alta este să acţionezi în numele României şi acţionăm în mod responsabil”, a explicat el.

Despre criticile aduse noului vicepremier

”În ceea ce priveşte răspunsul la atacuri sau la critici care vin, mai ales din interior, eu am încercat întotdeauna, fiind conştient de faptul că atunci când eşti într-o coaliţie trebuie să colaborezi, trebuie să construieşti încredere, să eviţi confruntările, nu pentru că nu le-aş putea duce, le-am dus 20 de ani, dar n-ai cum să construieşti, n-ai cum să dezvolţi dacă nu cauţi să construieşti încredere, să-i respecţi pe ceilalţi. Nu putem reconstrui încrederea cetăţenilor în lumea politică dacă, în primul rând, noi între noi nu ne respectăm”, a explicat el.

Potrivit lui Bolojan, ”una este o critică care poate să fie şi din interior, alta este respectarea unor înţelegeri şi o atitudine responsabilă de care are nevoie România”.

Citește și
Mihail Barbu
Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan

Întrebat dacă a greşit Sorin Grindeanu, Bolojan a răspuns: ”Cetăţenii ne vor judeca pe fiecare, la timpul potrivit, pentru acţiunile pe care le desfăşurăm în funcţiile publice sau politice pe care le deţinem”.

Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de a o numi în funcția de vicepremier pe Oana Gheorghiu, pentru a nu fi „compromisă" relația cu Statele Unite ale Americii, asta după ce Oana Gheorghiu îl numea în februarie, „golan” pe Donald Trump, conform unei postări pe Facebook.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu, în februarie 2025, după întâlnirea de la Casa Albă dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, tensionată.

30 de ani de PRO TV. 2001 - Atacul asupra Turnurilor Gemene din 11 septembrie care a schimbat lumea

Sursa: News.ro

Etichete: ilie bolojan, oana gheorghiu, vicepremier, critici,

Dată publicare: 06-11-2025 20:54

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
Bolojan, despre întâlnirea cu Mihai Barbu şi Fănel Bogos: Nu mi-a cerut nimic, nu s-a întâmplat nimic
Stiri Politice
Bolojan, despre întâlnirea cu Mihai Barbu şi Fănel Bogos: Nu mi-a cerut nimic, nu s-a întâmplat nimic

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, legat de scandalul de corupţie în care ar fi implicat şi liberalul Mihai Barbu, că a avut o întâlnire de 15 minute cu acesta şi cu omul de afaceri din Vaslui.

Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan
Stiri actuale
Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan

Trezorierul PNL, Mihail Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce procurorii DNA Iași l-au acuzat că l-a ajutat pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos să intre în biroul premierului Bolojan.

Preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu: Dacă nu l-aş dori pe Bolojan premier, aş spune partidului. Încă nu suntem acolo
Stiri Politice
Preşedintele interimar PSD, Sorin Grindeanu: Dacă nu l-aş dori pe Bolojan premier, aş spune partidului. Încă nu suntem acolo

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că o coaliţie de guvernare ”nu stă într-o persoană” şi anunţă că îl aşteaptă în continuare pe premierul Ilie Bolojan în faţa Parlamentului.

Recomandări
Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan
Stiri actuale
Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan

Trezorierul PNL, Mihail Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce procurorii DNA Iași l-au acuzat că l-a ajutat pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos să intre în biroul premierului Bolojan.

Românii cumpără mai puțin pe fondul prețurilor ridicate. Consumul scade pentru a doua lună consecutiv
Stiri Economice
Românii cumpără mai puțin pe fondul prețurilor ridicate. Consumul scade pentru a doua lună consecutiv

În fața prețurilor care nu își temperează creșterea, oamenii sunt mai rezervați la cumpărături.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Accident înfiorător în București. Un cablu de la rețeaua electrică a tramvaielor la care lucra o echipă de intervenții a STB a fost agățat de un camion și a lovit o femeie de 69 de ani care mergea pe marginea străzii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 06 Noiembrie 2025

47:29

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28