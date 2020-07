Oana Gheorghiu, „Dăruieşte viaţă”: Arafat nici nu ne-a pronunțat numele atunci când s-a folosit de spitalul construit de noi

Oana Gheorghiu, membră fondatoare a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, dezvăluie, în emisiunea "Interviurile lui Vitalie", că Raed Arafat nu a pronunțat numele ONG-ului care a construit spitalul modular dedicat persoanelor care au nevoie de terapie intensă.

”În momentul în care situația s-a agravat, datorită răspândirii coronavirusului, Raed Arafat a declarat prin intermediul unui interviu că nu mai sunt locuri la secția de terapie intensivă și că există riscul ca pacienții din București să fie trimiși în alte spitale din țară în condițiile în care spitalul modular era gata. În acel moment am luat decizia de-ai scrie primului ministru Ludovic Orban pentru a avea în vedere faptul că există un spital modular cu 38 de paturi dotate cu intalația necesară pentru terapie intensivă care ar putea ajuta”, a spus Oana Gheorghiu.

Întrebată de corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari dacă autoritățile se tem să le spună numele atunci când au niște adresări publice, Oana Gheorghiu a răspuns: ”Ludovic Orban mi-a transmis că va avea în vedere propunerea noastră, iar a doua zi secretarul de stat Raed Arafat s-a dus să doteze spitalul modular cu personal și ventilatoare și a declarat că «Un ONG a construit un spital». Donatorii noștri merită să afle că prin intermediul actelor caritabile către asociația Dăruiește Viață a fost posibilă construirea acelui spital modular, pentru asta ținem să se spună cine a făcut acest lucru. Donatorii noștri merită să fie pomenită asociația în care ei au încredere de către autorități. În cele din urmă Ludovic Orban a declarat public că mulțumește Asociației Dăruiește Viață și am apreciat acest gest”.

Oana Gheorghiu afirmă că Raed Arafat are o anumită reticență față de Asociația ”Dăruiește Viață”: ”Domnul Raed Arafat are o anumită reticență față de noi datorită faptului că i-am reproșat în mai multe rânduri despre modul în care s-a intervenit în dezastrul de la Colectiv, dar și despre lipsa de echipament pe care țara noastră o are. Concret ONG-ul nostru i-a reproșat lui Raed Arafat că țara noastră nu are aparatura necesară pentru tratarea pacienților care au suferit arsuri grave. De asemenea, i-am mai reproșat modul în care s-a intervenit în seara incidentului de la Colectiv și că a refuzat salvări private. Partea cea mai rea este că împlinim cinci ani de la incidentul Colectiv și România se află în aceeași situație în ceea ce privește Marii Arși. Dacă mâine s-ar întâmpla un incident asemănător cu cel din Colectiv, va fi o dramă și mai mare pentru că acum nimeni nu ne mai primește afară din cauza pandemie”.

Oana Gheorghiu a mai adăugat că asociația a trimis o propunere Ministerului Sănătății pentru a construi trei spitale modulare, dar nu a primit nici un răspuns: ”Noi am făcut un spital modular în curtea Spitalului Universitar de Urgenţă Elias din Bucureşti prin intermediul unei colabărări foarte bune cu managmentul spitalului, dar și a colectivului de acolo. Acest spital a fost finalizat, iar decizia construirii acestuia a fost luată în momentul în care a apărut primul val de coronavirus în Europa și ne-am gândit că dacă vine un val similar în România nu vom mai avea locuri suficiente la terapie intensivă. ONG-ul nostru a transmis propunerea de construire a trei spitale modulare în trei locuri din țară către Ministerul Sănătății. Ne gândeam că acest lucru va însemna în primul rând, un ajutor pentru spitale pentru a putea gestiona mai bine situația. În cele din urmă autoritățile nu ne-au dat nici un răspuns, dar consider că era o perioadă de criză, deoarece ne aflam în starea de urgență și probabil că a fost o lipsă de încredere”.

Membra fondatoare a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” a mai adăugat: ”Solicitarea nostră a fost trimisă în luna martie, iar ulterior am avut o discuție cu managerul spitalului Elias pentru că noi acolo am renovat o secție de oncologie și aveam niște paturi care erau depozitate în depozitul lor cu care urma să renovăm un alt etaj. Managerul ne-a întrebat dacă ar putea folosi acele paturi într-o eventuală extensie a secției de terapie intensivă. În acel moment am adus în discuție proiectul prin intermediul căruia voiam să construim o secție modulară. Pe 15 aprilie am început construcția, iar pe data de 19 iunie era complet echipat”.

Întrebată de corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari de ce multă lume compară spitalul modular făcut de Dăruiește Viață cu spitalul construit de Primăria Capitalei, Oana Gheorghiu a răspuns: ”Spitalul modular al Primăriei Capitalei ar trebui să fie mai performant ca cel făcut de asociația noastră deoarece este construit pe bani publici, iar primăria are resurse mult mai mari la îndemnă față de un ONG. La acest spital sunt puse niște containăre de șantier așezate unele lângă altele în care s-au pus niște paturi și niște aere condiționate, ori un spital înseamnă în primul centrală de tratare a aerului pentru Covid. Acela este un spital pentru cazurile asimptomatice și ușoare. Spitalul construit de Asociația noastră este dedicat persoanelor care au nevoie de terapie intensive care are 10 paturi de suspecți, 14 paturi pentru cazuri grave și 14 pentru terapie intensive. La nevoie însă toate cele 38 de paturi pot fi folosite pentru terapie intensivă pentru că toate sunt dotate cu instalațiile necesare”.