Ocupația de îngrijitor de câini devine oficial o meserie în România. Cei interesați vor urma cursuri acreditate

Stiri Diverse
07-09-2025 | 19:56
×
Codul embed a fost copiat

Ocupația de îngrijitor de câini a devenit oficial o meserie și la noi în țară. Cei care vor să se califice pentru asta vor urma un curs acreditat în care vor învăța, între altele, cum să abordeze un cățel dificil și cum să acorde primul ajutor.

autor
Doina Plăcintă

Urmează să fie stabilite metodologia și structura cursului.

Monica este jurist, iar în timpul liber are grijă de cățeii altora pe care îi ia acasă.

Monica Toader, îngrijitor de câini:Anul acesta am observat o creștere semnificativă a cererii. Mai ales la cățelușii de talie mică, care nu fac față foarte bine în condiții de hotel.”

Tarife și cerințe pentru practicanți

Tariful pentru o zi începe de la 40 de lei și crește în funcție de talia câinelui până la 100. Dacă animalul stă mai multe zile, se fac reduceri. Cei care merg la domiciliul patrupedului cer cam 90 de lei pe zi, potrivit anunțurilor. Pe internet sunt diverse oferte. În preț intră două vizite zilnice și plimbare.

Citește și
Salvamont
Un tânăr a fost atacat de câini, în Munţii Făgăraş. „A fost muşcat foarte grav. Din păcate, căţelul lui a fost omorât”

Corespondent PROTV:Ca să practic o asemenea meserie am nevoie, cel puțin, de studii gimnaziale, dar și să trec un curs de calificare acreditat de Ministerul Muncii. Nu în ultimul rând, însă, este nevoie și de multă afecțiune și grijă pe care să le oferim prietenilor blănoși.”

Ioana Pop, instructor canin acreditat: „Vor fi chestiuni legate de primul ajutor la câine, partea de igienizare a spațiilor, partea de mânuire a câinilor. Avem căței care manifestă agresivitate sau anxietate, care trebuie să fie abordați diferit.”

Patricia este angajată la o pensiune canină și este interesată de noua specializare.

Patricia:Este o muncă plăcută, dar pe alocuri poate fi și dificilă.”

Reglementarea meseriei și remunerarea

În acest moment, nu există o evidență a celor care prestează astfel de servicii. Odată cu reglementarea meseriei, însă, autoritățile fac apel către persoanele fizice să-și legalizeze activitatea.

Ana Rădulescu, director general al Ministerului Muncii:Nu avem control asupra persoanelor fizice. Mi-e clar, însă, că atunci când vorbim despre pensiuni, hoteluri canine, centre își desfășoară legal activitatea în baza unui contract de muncă. Actualizarea clasificării ocupațiilor din România se face întotdeauna la solicitarea utilizatorilor, care vin cu o documentație în spate.”

Cei care nu au un alt loc de muncă și au grijă de animale pot fi remunerați și prin tichete de activități casnice.

Sursa: Pro TV

Etichete: ingrijitor, meserie, caini,

Dată publicare: 07-09-2025 19:35

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Alimente toxice pentru câini: Ce produse sunt letale pentru câini și cum să îți protejezi animalul de companie
Stiri Diverse
Alimente toxice pentru câini: Ce produse sunt letale pentru câini și cum să îți protejezi animalul de companie

Anumite alimente obișnuite pentru oameni pot fi extrem de periculoase pentru câini, unele chiar letale. Cunoașterea acestora și adoptarea unor măsuri preventive sunt esențiale pentru a proteja sănătatea și siguranța animalului tău de companie.  

Un tânăr a fost atacat de câini, în Munţii Făgăraş. „A fost muşcat foarte grav. Din păcate, căţelul lui a fost omorât”
Stiri actuale
Un tânăr a fost atacat de câini, în Munţii Făgăraş. „A fost muşcat foarte grav. Din păcate, căţelul lui a fost omorât”

Un tânăr de 21 de ani a fost grav rănit, sâmbătă, în Munții Făgăraș, după ce a fost atacat de câinii de la o stână aflată în zona refugiului Scara.

Un copil de 3 ani a fost muşcat de mai mulţi câini fără stăpân, în Galaţi. Micuțul ar putea să își piardă ochiul stâng
Stiri actuale
Un copil de 3 ani a fost muşcat de mai mulţi câini fără stăpân, în Galaţi. Micuțul ar putea să își piardă ochiul stâng

Un copil de 3 ani a ajuns la spital, după ce a fost mușcat de mai mulți câini fără stăpân. Aceștia au intrat în curtea casei, care nu este bine împrejmuită.

Recomandări
Și a treia moțiune de cenzură depusă de Opoziție împotriva Guvernului a fost respinsă. Cum s-a votat până acum
Stiri Politice
Și a treia moțiune de cenzură depusă de Opoziție împotriva Guvernului a fost respinsă. Cum s-a votat până acum

Parlamentul a început dezbaterea celor patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii pe Pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziţia cere amânarea ședinței pentru luni, chiar dacă cvorumul este deja asigurat.

Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de
Stiri Politice
Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de "terorism legislativ"

Premierul Ilie Bolojan a atras, duminică, atenţia că parlamentarii Opoziţiei au folosit iresponsabil termenul de "terorism legislativ" şi s-a arătat surprins că semnatarii moţiunii de cenzură nu doresc o reformă a întreprinderilor publice.

Programul protestului dascălilor din 8 septembrie, prima zi de școală: Vă rugăm să nu ne blamați”
Stiri actuale
Programul protestului dascălilor din 8 septembrie, prima zi de școală: Vă rugăm să nu ne blamați”

Trei mari federații sindicale din învățământ vor organiza luni, 9 septembrie 2024, un miting în Piața Victoriei urmat de un marș până la Palatul Cotroceni, protestând față de Legea 141/2025 și cerând demisia ministrului Educației.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Septembrie 2025

02:07:01

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28