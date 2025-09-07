Ocupația de îngrijitor de câini devine oficial o meserie în România. Cei interesați vor urma cursuri acreditate

Ocupația de îngrijitor de câini a devenit oficial o meserie și la noi în țară. Cei care vor să se califice pentru asta vor urma un curs acreditat în care vor învăța, între altele, cum să abordeze un cățel dificil și cum să acorde primul ajutor.

Urmează să fie stabilite metodologia și structura cursului.

Monica este jurist, iar în timpul liber are grijă de cățeii altora pe care îi ia acasă.

Monica Toader, îngrijitor de câini: „Anul acesta am observat o creștere semnificativă a cererii. Mai ales la cățelușii de talie mică, care nu fac față foarte bine în condiții de hotel.”

Tarife și cerințe pentru practicanți

Tariful pentru o zi începe de la 40 de lei și crește în funcție de talia câinelui până la 100. Dacă animalul stă mai multe zile, se fac reduceri. Cei care merg la domiciliul patrupedului cer cam 90 de lei pe zi, potrivit anunțurilor. Pe internet sunt diverse oferte. În preț intră două vizite zilnice și plimbare.

Corespondent PROTV: „Ca să practic o asemenea meserie am nevoie, cel puțin, de studii gimnaziale, dar și să trec un curs de calificare acreditat de Ministerul Muncii. Nu în ultimul rând, însă, este nevoie și de multă afecțiune și grijă pe care să le oferim prietenilor blănoși.”

Ioana Pop, instructor canin acreditat: „Vor fi chestiuni legate de primul ajutor la câine, partea de igienizare a spațiilor, partea de mânuire a câinilor. Avem căței care manifestă agresivitate sau anxietate, care trebuie să fie abordați diferit.”

Patricia este angajată la o pensiune canină și este interesată de noua specializare.

Patricia: „Este o muncă plăcută, dar pe alocuri poate fi și dificilă.”

Reglementarea meseriei și remunerarea

În acest moment, nu există o evidență a celor care prestează astfel de servicii. Odată cu reglementarea meseriei, însă, autoritățile fac apel către persoanele fizice să-și legalizeze activitatea.

Ana Rădulescu, director general al Ministerului Muncii: „Nu avem control asupra persoanelor fizice. Mi-e clar, însă, că atunci când vorbim despre pensiuni, hoteluri canine, centre își desfășoară legal activitatea în baza unui contract de muncă. Actualizarea clasificării ocupațiilor din România se face întotdeauna la solicitarea utilizatorilor, care vin cu o documentație în spate.”

Cei care nu au un alt loc de muncă și au grijă de animale pot fi remunerați și prin tichete de activități casnice.

