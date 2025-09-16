Sute de câini maidanezi de la adăpostul din Piatra Neamţ au primit decizii de eutanasiere, dacă nu vor fi adoptați

Situație dramatică la adăpostul de câini din Piatra Neamţ. 200 din cei 500 de maidanezi au primit decizii de eutanasiere. Acum, se fac eforturi pentru salvarea acestor suflete, care așteaptă să fie adoptate.

Din cei 500 de câini care trăiesc în adăpostul din Piatra Neamț, aproximatic 200 au fost aduși din comunele din jurul orașului și au decizii de eutanasiere.

Andreea, voluntară: „El este Zoro, are frățiorii aici împreună cu mămica lui. Așteaptă cât mai curând o adopție și, dacă vreți un companion, puteți veni oricând să adoptați. Adopția este gratuită."

Autoritățile locale spun că nu au unde să țină patrupedele, așa că ajung să cheme ecarisajul din Piatra Neamț.

Cosmin Bălan, primar Alexandru cel Bun: „Avem acest fenomen, că apar câini fără stăpân, ori noi trebuie să luăm măsuri pentru siguranța cetățenilor.”

Rareș Alexandru, director Salubritas SA: „150-200 de câini sunt ai primăriilor din județ. Nicio primărie nu oferă acea plată pentru menținerea în adapost, toate emit decizii de eutanasie. Noi nu suntem obligați să îl eutanasiem. Putem să îl menținem în adăpost dacă avem spațiu și fonduri necesare, încercând adopția lui.”

Dacă nu ajung într-o familie, câinii nu mai au scăpare. Lucru care le sfâșie inima voluntarilor ce se îngrijesc de animalele fără stăpân.

Paula, voluntară: „Toți sunt preferații mei, toți sunt frumoși, acum depinde de cine îi privește. Eu așa zic."

Din ce în ce mai puține persoane sunt dispuse să ia un câine în grijă, chiar dacă sunt organizate târguri de adopții.

