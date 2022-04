O uzină care fabrică rachete Neptun folosite pentru lovirea crucișătorului rus Moskva, atacată de Rusia

Un atelier al uzinei şi o clădire administrativă adiacentă, situate în localitatea Vîşneve, la aproximativ 30 de kilometri sud-vest de capitala Ucrainei, au fost grav avariate. Aproximativ 50 de vehicule aflate în parcare au suferit avarii.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării a anunţat anterior că Rusia a distrus un atelier de rachete sol-aer al acestei uzine numite Vizar, folosind o rachetă de croazieră Kalibr.

„În jurul orei 01:30 dimineaţa, paznicul m-a sunat să raporteze lovituri aeriene,“ a declarat Andrii Sizov, care conduce un atelier de prelucrare a lemnului situat la aproximativ 100 de metri de fabrică.

„Au fost cinci. Angajatul meu era în birou, a fost aruncat la pământ de explozie,“ a adăugat acesta.

Guvernatorul regiunii Odesa, Maksim Marcenko, a declarat în noaptea de miercuri spre joi că armata ucraineană a folosit rachete Neptun pentru a lovi Moskva.

Uzina Vizar este una dintre fabricile ucrainene care produce aceste rachete, potrivit UkrOboronProm, compania de stat care supraveghează fabricile de arme din Ucraina.

Moscova nu a confirmat până acum naufragiul, afirmând pur şi simplu că la bordul navei lansatoare de rachete cu o lungime de 186 de metri a izbucnit un incendiu, ceea ce a provocat explozia muniţiei. Apoi, crucişătorul s-a scufundat în cursul unei încercări de a-l remorca până la cel mai apropiat port.

