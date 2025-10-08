O ursoaică cu doi pui creează panică într-un sat din Mureș. Localnicii se plâng de atacuri tot mai dese. „Mi-a rupt gardul”

Sălbăticiunile continuă să facă probleme în multe gospodării din județul Mureș. Ultima dată, o ursoaică cu doi pui a dat iama noaptea în curțile oamenilor. Au fost zăriți și ziua, cel mai probabil în căutare de hrană.

Localnicii sunt disperați și cer ajutorul autorităților, mai ales că animalele lasă în urmă pagube importante.

Într-un sat din comuna Păsăreni, județul Mureș, o ursoaică cu doi pui a apărut ziua în spatele unei case. Doar strigătele oamenilor au pus sălbăticiunile pe fugă. Localnicii - care se tem că animelele pot deveni agresive - spun că astfel de scene sunt frecvente, mai ales noaptea.

Localnic: „Mi-a rupt gardul, a intrat noaptea. Nu putem lăsa copii să meargă la școală. Nimeni nu face nimic, e dezastru. În sat la noi a omorât animale, e foarte grav.”

Localnic: „După ora nouă deja am primit alertă că sunt urși în zonă și chiar și în curtea noastră a intrat.”

Oamenii se plâng că urșii au omorât animalele din curți și au distrus grădinile. Ajunși în pragul disperării, cer autorităților să ia măsuri.

Localnic: „Nu putem să intrăm în grădină că ne e frică. În fiecare noapte, nu se știe niciodată când vine”

Mészáros Mózes, viceprimar Păsăreni: „Se plimbă pe toată raza comunei și pe extravilan și pe intravilan. Trece și nirajul, aia nu e un obstacol pentru ei, e periculos.”

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș primește zilnic sesizări legate de prezența urșilor. Numai în acest an au fost înregistrate 150 de dosare de despăgubire, în valoare totală de aproape 900.000 de lei.

Potrivit specialiștilor, în județ sunt de aproape 6 ori mai multe sălbăticiuni decât ar trebui.

