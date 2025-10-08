O ursoaică cu doi pui creează panică într-un sat din Mureș. Localnicii se plâng de atacuri tot mai dese. „Mi-a rupt gardul”

Stiri actuale
08-10-2025 | 09:38
×
Codul embed a fost copiat

Sălbăticiunile continuă să facă probleme în multe gospodării din județul Mureș. Ultima dată, o ursoaică cu doi pui a dat iama noaptea în curțile oamenilor. Au fost zăriți și ziua, cel mai probabil în căutare de hrană.

autor
Reka Bereczki

Localnicii sunt disperați și cer ajutorul autorităților, mai ales că animalele lasă în urmă pagube importante.

Într-un sat din comuna Păsăreni, județul Mureș, o ursoaică cu doi pui a apărut ziua în spatele unei case. Doar strigătele oamenilor au pus sălbăticiunile pe fugă. Localnicii - care se tem că animelele pot deveni agresive - spun că astfel de scene sunt frecvente, mai ales noaptea.

Localnic: „Mi-a rupt gardul, a intrat noaptea. Nu putem lăsa copii să meargă la școală. Nimeni nu face nimic, e dezastru. În sat la noi a omorât animale, e foarte grav.”

Localnic: „După ora nouă deja am primit alertă că sunt urși în zonă și chiar și în curtea noastră a intrat.”

Citește și
Rezervatie ursi
Lucrări lente la rezervația de urși din apropierea Brașovului: „Destul de greu, zonă de pădure, ploaie”

Oamenii se plâng că urșii au omorât animalele din curți și au distrus grădinile. Ajunși în pragul disperării, cer autorităților să ia măsuri.

Localnic: „Nu putem să intrăm în grădină că ne e frică. În fiecare noapte, nu se știe niciodată când vine”

Mészáros Mózes, viceprimar Păsăreni: „Se plimbă pe toată raza comunei și pe extravilan și pe intravilan. Trece și nirajul, aia nu e un obstacol pentru ei, e periculos.”

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș primește zilnic sesizări legate de prezența urșilor. Numai în acest an au fost înregistrate 150 de dosare de despăgubire, în valoare totală de aproape 900.000 de lei.

Potrivit specialiștilor, în județ sunt de aproape 6 ori mai multe sălbăticiuni decât ar trebui.

Profesorii nu mai au voie să discute despre performanțele elevilor în fața clasei și în ședințele cu părinții

Sursa: Pro TV

Etichete: ursi, atac, mures,

Dată publicare: 08-10-2025 09:38

Articol recomandat de sport.ro
Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul
Ce surpriză! L-au ofertat pe Dan Petrescu și au primit imediat răspunsul
Citește și...
Rezervația de urși de lângă Brașov va fi gata în 2026. Aici vor fi aduse animalele care intră în localități
Stiri actuale
Rezervația de urși de lângă Brașov va fi gata în 2026. Aici vor fi aduse animalele care intră în localități

Rezervația de urși care se construiește lângă Brașov, cu bani europeni, va fi gata în prima jumătate a anului viitor, conform ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a inspectat șantierul.

Lucrări lente la rezervația de urși din apropierea Brașovului: „Destul de greu, zonă de pădure, ploaie”
Stiri Diverse
Lucrări lente la rezervația de urși din apropierea Brașovului: „Destul de greu, zonă de pădure, ploaie”

Lucrările pentru amenajarea rezervației de urși de lângă Brașov se fac în pași de melc. Anunțate în urmă cu patru ani au demarat abia anul trecut în luna mai.

Un bărbat din Dâmbovița și-a făcut grădină zoo în curtea casei, cu lei, tigri și maimuțe. Primea și vizitatori contra cost
Stiri Diverse
Un bărbat din Dâmbovița și-a făcut grădină zoo în curtea casei, cu lei, tigri și maimuțe. Primea și vizitatori contra cost

Garda de Mediu a făcut o captură neobișnuită în județul Dâmbovița. Comisarii au găsit o întreagă grădină zoologică improvizată în curtea unui bărbat care creștea printre altele, urși și lei. Respectivul primea și vizitatori, contra cost.

Râșnov, primul oraș din România care își protejează locuitorii de urși cu gard electric: „Mai montăm încă 5.200 de metri”
Stiri actuale
Râșnov, primul oraș din România care își protejează locuitorii de urși cu gard electric: „Mai montăm încă 5.200 de metri”

Autoritățile au instalat la Râșnov primii 800 de metri de gard electric, o măsură menită să protejeze locuitorii de urșii care coboară frecvent din pădure, atrași de containerele de gunoi din apropierea gospodăriilor.

Primele imagini cu puiul ursoaicei împușcate, în noul lui cămin: „După 7 zile de frică, strigând după mama lui ucisă” | FOTO
Stiri actuale
Primele imagini cu puiul ursoaicei împușcate, în noul lui cămin: „După 7 zile de frică, strigând după mama lui ucisă” | FOTO

Puiul ursoacei împușcate pe Transfăgărășan, după ce a ucis un motociclist, a fost găsit de salvamontiști și adus în siguranță la Sanctuarul de urși din Zărnești.

Recomandări
CCR dezbate legile din pachetul II de măsuri asumat de Guvern. Decizia în cazul pensiilor magistraților ar putea fi amânată
Stiri Politice
CCR dezbate legile din pachetul II de măsuri asumat de Guvern. Decizia în cazul pensiilor magistraților ar putea fi amânată

Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu privire la trei legi din pachetul II de măsuri impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.

Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau
Stiri actuale
Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau

România se află sub influența ciclonului Barbara. Capitala și cinci județe din sudul țării sunt de marți seară sub cod roșu de ploi torențiale.

Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci
Stiri actuale
Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci

Ciclonul se intensifică peste Marea Neagră. Marți noapte ploaia a făcut probleme în județul Constanța.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 07 Octombrie 2025

47:54

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 07 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28