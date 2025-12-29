O turistă rănită, coborâtă de salvamontiști după cinci ore de intervenție în Ceahlău

Stiri actuale
29-12-2025 | 11:10
×
Codul embed a fost copiat

O turistă rănită a fost coborâtă, duminică seară, de pe munte de salvamontiști. Intervenția a durat cinci ore.

autor
Mariana Apostoaie

Tânăra de 24 de ani, din Neamț, și-a fracturat un picior în timp ce se afla la peste 1.500 de metri altitudine, în munții Ceahlău, cu un grup de turiști.

Salvamontiștii au transportat-o cu o targă la baza muntelui, de unde a fost preluată de ambulanță.

Misiunea a fost îngreunată de viscolul de pe creste.

Sursa: Pro TV

Etichete: turista romanca, salvamontisti, ranit, ceahlau,

Dată publicare: 29-12-2025 11:10

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Bilanțul dezastrelor provocate de vântul extrem. Un punct medical Salvamont din Gorj a fost spulberat cu totul
Stiri actuale
Bilanțul dezastrelor provocate de vântul extrem. Un punct medical Salvamont din Gorj a fost spulberat cu totul

Vântul a făcut prăpăd în zonele înalte aflate sub cod roșu. La rafală, are peste 120 de kilometri pe oră. În Gorj, un punct medical Salvamont a fost spulberat cu totul.

Pățania unor turiști surprinși de codul roșu în Munții Făgăraș. Salvamontiştii nu au putut interveni din cauza viscolului
Stiri actuale
Pățania unor turiști surprinși de codul roșu în Munții Făgăraș. Salvamontiştii nu au putut interveni din cauza viscolului

Patru turişti din Republica Moldova au rămas blocaţi, duminică seară, în Refugiul Călţun, din Făgăraş. Potrivit Salvamont Argeş, cei patru tineri au plecat în drumeţie spre Vârful Nehoiu, însă din cauza vremii s-au adăpostit în refugiu.

Cabinetul medical al Salvamont Gorj a fost spulberat de viscol în Munții Parâng
Stiri actuale
Cabinetul medical al Salvamont Gorj a fost spulberat de viscol în Munții Parâng

Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpuşa, a fost spulberat de viscol.

Recomandări
Ședința CCR a fost amânată, din nou, pentru că patru judecători nu s-au prezentat. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ
Stiri actuale
Ședința CCR a fost amânată, din nou, pentru că patru judecători nu s-au prezentat. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii numiți în trecut „pe linie PSD” nu s-au prezentat. Noul termen propus pentru judecarea contestației ÎCCJ este de 16 ianuarie.

Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului
Stiri externe
Planul de pace în 20 de puncte, „agreat în proporţie de 90%”. „Factorul dificil” care stă în rezolvarea războiului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în Florida, după ce a fost întrebat despre regiunea Donbas din estul Ucrainei, care face obiectul unor dispute intense, că Ucraina are "o poziţie diferită" faţă de Rusia în această chestiune.

Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările
Stiri actuale
Pagube uriașe după incendiul din cartierul Militari. Peste 120 de pompieri trimiși să lupte cu flăcările

A fost mobilizare de forțe duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Decembrie 2025

03:51:22

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28