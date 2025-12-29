O turistă rănită, coborâtă de salvamontiști după cinci ore de intervenție în Ceahlău
O turistă rănită a fost coborâtă, duminică seară, de pe munte de salvamontiști. Intervenția a durat cinci ore.
Tânăra de 24 de ani, din Neamț, și-a fracturat un picior în timp ce se afla la peste 1.500 de metri altitudine, în munții Ceahlău, cu un grup de turiști.
Salvamontiștii au transportat-o cu o targă la baza muntelui, de unde a fost preluată de ambulanță.
Misiunea a fost îngreunată de viscolul de pe creste.
Sursa: Pro TV
Etichete: turista romanca, salvamontisti, ranit, ceahlau,
Dată publicare:
29-12-2025 11:10