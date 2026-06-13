Salvamontiştii din Prahova informează că femeia nu se mai putea deplasa şi că avea stări de vomă, spasme şi lipotimie, motiv pentru care au solicitat intervenţia aparatului de zbor pentru a o transporta la spital.

Potrivit Dispeceratului Naţional Salvamont, o echipă Salvamont Prahova - formaţia Cheia, aflată în patrulare spre Vârfu Ciucaş, a găsit o turistă în vârstă de 55 de ani, care prezenta o stare de rău accentuată (stări de vomă, spasme, lipotimie), fiind în imposibilitatea de a se deplasa.

„Dispeceratul Salvamont Prahova a solicitat elicopterul de la POA Braşov, în vederea transportului de urgenţă la spital", precizează sursa citată.

Conform sursei citate, femeii i-a fost acordat primul ajutor medical de către salvatorii montani şi de către medicul SMURD, iar apoi a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov.