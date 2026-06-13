El este mai bogat decât următorii 5 din topul multi-miliardarilor lumii la un loc. Compania de rachete și sateliți a lui Elon Musk a decolat în cadrul celui mai mare debut la bursă din istorie. Astfel, fondatorul Tesla și SpaceX și-a consolidat, fără drept de apel, poziția de cel mai bogat om din lume, averea sa totală ajungând la 1.110 miliarde de dolari, conform Bloomberg.

După listarea inițială la bursa Nasdaq, SpaceX este evaluată acum la 2.200 de miliarde de dolari. Iar Elon Musk deține 42% din companie.

Elon Musk: „Despre asta este SpaceX. Este vorba despre a scoate ficțiunea din științifico-fantastic și de a crea un viitor captivant, care să inspire pentru toată lumea. Vrem să putem duce pe oricine vrea să meargă pe Lună, pe oricine vrea să meargă pe Marte sau oriunde în sistemul solar și, poate la un moment dat, dincolo de sistemul solar”.

Bernard Condon, The Associated Press: „Compania pierde miliarde de dolari și are nevoie de foarte mult capital. Are planuri mari. Rețineți că SpaceX nu este doar o companie de rachete, ci operează și o companie de inteligență artificială care rămâne mult în urma unor rivali precum OpenAI și Anthropic. Deține fostul Twitter, pe care Musk îl numește acum X, platforma de social media. Compania are, de asemenea, o afacere uriașă de internet prin satelit”.

Statutul lui Musk, ca primul pământean care a trecut de „mia de miliarde” de dolari, a declanșat imediat dezbateri privind inegalitatea averilor. El singur are o avere comparabilă cu întreaga producție economică anuală a unor țări precum Polonia sau Elveția.

Totuși, Musk are această bogăție colosală doar pe hârtie. Nu dispune de sume uriașe în bani lichizi, iar averea lui poate fluctua semnificativ în funcție de evoluția prețului acțiunilor Tesla și, acum, SpaceX.

Bernard Condon, The Associated Press: „Mai multe firme de analiză financiară, independente, precum Morningstar, sunt ceva mai puțin entuziaste. Acestea consideră că acțiunile SpaceX, la valoarea actuală din oferta publică inițială, sunt evaluate la mai mult decât dublul valorii reale”.

În topul averilor uriașe urmează fondatorii Google, Larry Page și Sergey Brin, fondatorul Oracle, Larry Ellison, fondatorul Amazon, Jeff Bezos, precum și fondatorul companiei de calculatoare Dell. Dar chiar și averea cumulată a celor cinci este mai mică decât ce a acumulat Elon Musk.