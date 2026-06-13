Decizia vine în ciuda pierderii puterii de către această formaţiune, după 16 ani de guvernare, în favoarea partidului de centru-dreapta Tisza Party, relatează Reuters.

Naţionalistul Orban, în vârstă de 62 de ani, a fost o sursă de inspiraţie pentru conservatorii de dreapta din Europa şi Statele Unite, fiind considerat arhitectul a ceea ce el a numit un model „iliberal” de democraţie.

Viitorul politic al lui Orban a fost pus sub semnul întrebării după înfrângerea categorică a partidului Fidesz, care s-a aflat 16 ani la putere. Unii foşti colaboratori apropiaţi i-au cerut să se retragă din politică, fiind prima critică deschisă de acest gen de când a ajuns la putere în 2010.

Mesajul transmis de Viktor Orban

Însă sâmbătă, 729 de delegaţi din 737 au votat pentru realegerea lui Orban la congresul partidului Fidesz, a informat agenţia MTI. Nu au existat candidaţi care să-i facă concurenţă lui Orban.

„Nu renunţ, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu renunţ”, a declarat Orban în faţa congresului într-un discurs ţinut înaintea votului, reiterând că îşi asumă întreaga responsabilitate pentru înfrângerea electorală a partidului.

Orban a spus că Fidesz a fost un „partid de guvernare fantastic” timp de 16 ani, dar că trebuie să treacă prin schimbări pentru a deveni un partid de opoziţie funcţional, care să fie pregătit să guverneze din nou.

La alegerile din aprilie, partidul Tisza al prim-ministrului Peter Magyar a câştigat o majoritate parlamentară de două treimi, suficientă pentru a anula modificările constituţionale propuse de Orban.

Conform sondajelor de opinie, Fidesz a pierdut din popularitate de la alegeri. Un sondaj realizat în mai de Institutul Publicus a arătat că Tisza se bucură de un sprijin de 55%, în creştere faţă de cele 53% obţinute la alegeri, în timp ce sprijinul pentru Fidesz a scăzut la 17%, de la 39%.