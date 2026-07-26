Datorită pregătirii performante din Germania, au reușit să-i monteze un aparat ECMO, care a preluat funcția plămânilor. Tânăra era în insuficiență respiratorie severă, iar intervenția contracronometru a fost singura ei șansă de supraviețuire.

Practic, acest aparat, denumit ECMO – sistem complex de respirație extracorporeală – este folosit acum pentru a înlocui funcția plămânilor. Pacienta, în vârstă de 18 ani, suferă de insuficiență respiratorie severă în contextul unui șoc septic.

Corespondent Pro TV: „Sunt cinci ore de când pacienta a ajuns la Spitalul Floreasca din București. A fost adusă direct aici, în secția de terapie intensivă. Chiar acum, echipa multidisciplinară face investigații și analize pentru a stabili diagnosticul exact.”

Pentru prima dată, ECMO a fost montat de medicii de la Floreasca în afara spitalului în care lucrează. Sâmbătă seară, colegii de la Județeanul din Craiova au sunat după ajutor, iar echipa din București, antrenată în Germania pentru astfel de intervenții, a fost chemată de acasă și trimisă la Craiova cu elicopterul Black Hawk. După o noapte albă, în care zeci de medici și asistente au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a o salva pe tânără, aeronava a plecat cu ea spre Capitală.

Cosmin Andrei, medic specialist ATI: „A fost nevoie să punem acest sistem de respirație extracorporeală pentru a îmbunătăți oxigenarea acestei paciente. Plămânii acum se refac, sunt într-un repaus, să zicem, ventilați protectiv, astfel încât să se poată reface. Tratamentele se pot prelungi până la 20-30 de zile, în funcție de necesitate și de răspunsul la tratament.”

27 de medici de la Spitalul Floreasca au participat deja la cursuri de pregătire într-un centru din Germania, specializat în ECMO.

Silvia Preda, medic primar CCV: „Este o echipă multidisciplinară, momentan formată din urgentiști, anesteziști și chirurgi cardiaci, dar echipa este mult mai mare și vrem să ne extindem cu mai multe specialități. Încercăm să învățăm de la cei mai buni, să vedem unde se fac mai multe proceduri și unde au rezultate bune.”

Agatha Minerva, medic specialist UPU SMURD Floreasca: „Pacienta pe care tocmai am tratat-o nu avea nicio șansă fără pregătirea pe care tocmai am făcut-o noi în Germania.”

Pe lângă insuficiența respiratorie, ECMO poate fi folosit când pacientul este în șoc cardiogen, dar și atunci când apar complicații în urma transplantului cardiac sau pulmonar.

Ministerul Sănătății finanțează direct consumabilele, care pot depăși 50.000 de lei pentru un singur pacient. În programul Acțiuni Prioritare ECMO sunt 16 spitale, dar este nevoie încă de pregătirea specialiștilor.