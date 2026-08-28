Primăriile au la dispoziție cel mult un an pentru a stabili zone cu emisii scăzute, unde mașinile poluante ar putea avea accesul restricționat sau contracost. Iar din 2027, anumite clădiri noi trebuie să aibă acoperișuri verzi și parcările zone care să permită infiltrarea apei de ploaie în sol. Între timp, Primăria Capitalei începe demersurile pentru reamenajarea unuia dintre cele mai importante bulevarde.

În următoarele 12 luni, marile orașe trebuie să stabilească zone cu emisii scăzute. În aceste perimetre, autoritățile locale vor putea limita accesul mașinilor poluante sau vor putea introduce taxe.

Grațian Mihăilescu, expert Dezvoltare Urbană Sustenabilă: „Există orașe în vestul Europei unde se plătesc taxe de acces pe anumite drumuri, de la 2, 3 euro până la poate mai mult. Există două tipologii de zone, una care este cu zone zero, adică doar mașinile electrice au voie să tranziteze, și cealaltă cu zone de acces limitat, unde doar mașinile cu Euro 6, Euro 4, Euro 5 au voie, poate chiar și mașinile mai vechi, dar acelea vor trebui să plătească o taxă.”

Bucureștiul era deja obligat, prin Legea mobilității urbane durabile, să introducă o zonă cu emisii scăzute, iar Primăria Capitalei va prezenta luna viitoare planul pentru aceasta. Autoritățile vor stabili perimetrul, mașinile vizate și regulile de acces. Măsurile nu vizează însă doar traficul.

Corespondent Știrile ProTV: „Din 1 ianuarie 2027, clădirile noi de birouri, spațiile comerciale și parcările acoperite mai mari de 1.000 de metri pătrați vor putea fi autorizate doar dacă cel puțin jumătate din acoperiș este amenajat ca spațiu verde. Iar parcările exterioare de peste 500 de metri pătrați vor trebui amenajate astfel încât cel puțin 30% din suprafață să permită infiltrarea apei de ploaie în sol și să includă arbori sau alte sisteme de umbrire.”

În același timp, Primăria Capitalei va organiza un concurs internațional de soluții pentru reamenajarea Bulevardului Magheru, cu mai multe spații verzi și pietonale, piste pentru biciclete și o mai bună legătură cu zonele construite protejate.

Emil Ivănescu, membru al Ordinului Arhitecților București: „E un concurs efectiv în care există o echipă internațională de juriu care va alege, de fapt, cel mai bun proiect, cea mai bună echipă. Suntem una dintre Capitalele mari ale Europei, ar trebui imaginea spațiului public să reflecte cel puțin pe marile bulevarde acest statut.”

Noul Cod al Urbanismului prevede măsuri menite să reducă poluarea și efectul de insulă de căldură, tot mai puternic în marile orașe în perioadele caniculare.