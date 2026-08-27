Sunt soluțiile pe care le propun autoritățile, în încercarea de a combate lipsa citostaticelor pentru bolnavii cu cancer. Sincopele în aprovizionarea tratamentelor duc la agravarea bolii și chiar la decese, atrag atenția reprezentanții pacienților, iar aceste lucruri se întâmplă de ani de zile.

Într-o scrisoare deschisă, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer anunță că 3 citostatice necesare pacienților oncologici lipsesc, iar 8 nu se găsesc mereu.

Cezar Irimia, președintele FABC: Pacienții noștri suferă în continuare, nu este o nouă criză, este agonia sistemului, de 6 ani de zile avem peste 20 de mii de decese în patologia oncologică, decese evitabile în fiecare an.

De ce apar probleme cu aprovizionarea în spitale

Medicamentele pentru pacienții cu cancer trebuie asigurate prin programul național de oncologie, decontat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Din păcate apar probleme în aprovizionare, iar motivele sunt mai multe: retragerea unor tratamente din cauza prețului mic, limitări ale capacității de producție, loturi neconforme sau exportul paralel - adică sunt aduse în țară, dar revândute în străinătate pe bani mai mulți.

Conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, președinte CNAS: România trebuie să facă 2 lucruri: negocieri cu firmele de medicamente, astfel încât să poți să negociezi ca asigurator și plătitor prețul de medicamente, volumul de medicamente de care ai nevoie și achiziții centralizate pentru cele mai importante medicamente, pentru că de multe ori medicamentele nu lipsesc pentru că nu sunt în România, ci pentru că există întârzieri în licitațiile ce le fac spitalele pentru medicamentele respective.

Sunt și medicamente care nu se găsesc în România, pentru că producătorii nu sunt interesați să le vândă la noi. În astfel de situații tratamentele se aduc cu autorizație de nevoi speciale, prin UNIFARM - distribuitorul de stat.

Corespondent ȘtirileProTV: Procedura este destul de greoaie. ANMDM pune anunțul pe site, în 2-3 săptămâni producătorii sau distribuitorii vin cu oferta de preț, Ministerul alege prețul cel mai mic și comunică necesarul pe baza cerințelor de la comisia de specialitate UNIFARM vine cu dosarul la ANMDM, care eliberează autorizația. UNIFARM face comanda, producătorul sau distribuitorul răspunde, poate dura câteva săptămâni. În plus, există și situații în care vorbim de un singur producător, iar lucrurile se pot complica și mai mult.

Ministrul interimar al sănătății, Cseke Atilla, a pus în dezbatere publică un document prin care se simplifică aceste etape și a cerut un audit al lanțului de aprovizionare ale medicamentelor pentru oncologie.

Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății: Este important ca platforma în care se raportează stocul de medicamente să fie semnificativ îmbunătățită, astfel încât să avem un sistem de alertare atunci când stocul de medicamente oncologice într-o unitate sanitară ajunge la un nivel critic sau scade foarte mult.

Totodată, Ministerul analizează creșterea pragului de stoc pentru acordarea autorizațiilor de nevoi speciale de la 10% cât este acum, la cel puțin 30%.