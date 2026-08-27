În aceeaşi perioadă, s-au înregistrat două decese la persoanele infectate cu acest virus. Este vorba despre persoane vârstnice, cu comorbidităţi.

Zonele cu cele mai multe cazuri

În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (1), Bihor (1), Botoşani (1), Călăraşi (4), Cluj (1), Galaţi (1), Giurgiu (4), Harghita (1), Ialomiţa (2), Iaşi (1), Ilfov (4), Mureş (1), Satu Mare (1), Suceava (2), Vaslui (1) şi municipiul Bucureşti (20).

Recomandările specialiştilor pentru populaţie sunt:

* să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi

* să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor

* să utilizeze substanţe insecticide în locuinţă/în jurul locuinţei

* să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre)

* să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei

* să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.