Este mesajul adus la Bruxelles de unul dintre responsabilii de la Pentagon, care a distribuit țărilor NATO un chestionar în care să-și exprime atât angajamentele, cât și nevoile. Ambasadorii statelor NATO au descris discuţia cu şeful politicilor Pentagonului „drept pozitivă, dar preliminară".

Președintele american a fost asaltat cu întrebări după ce Kremlinul a calificat drept "poveşti alarmiste", lipsite de "orice legătură cu realitatea", ştirile din presa americană potrivit cărora directorul CIA a avut drept misiune să descurajeze Rusia să atace un stat NATO.

Donald Trump, președintele SUA: Am avut discuții bune cu el, nu va ataca teritoriul NATO.

Ce a transmis reprezentantul Pentagonului

În acest context, subsecretarul american pentru apărare, Elbridge Colby, s-a aflat în ultimele zile la sediul NATO din Bruxelles pentru a discuta cu Mark Rutte şi cu ambasadorii alianţei. Revizuirea prezenței americane pe continent a stârnit îngrijorări cu privire la posibilele retrageri de trupe americane din Europa.

Elbridge Colby, subsecretar al Apărării al SUA: Europa, care este în mod vădit un continent bogat, chiar a început să-și asume principala responsabilitatea pentru apărarea convențională, în condițiile în care, firește, SUA rămân angajate în NATO. Fără îndoială, Europa rămâne un interes vital al Statelor Unite.

Colby a confirmat că Washingtonul doreşte angajamente din partea aliaților, cărora le-au fost distribuite chestionare detaliate pe tema apărării.

Elbridge Colby, subsecretar al Apărării al SUA: Miza e să facem din NATO o structură mult mai realistă, mai adecvat pregătită, mai echilibrată. În acest spirit vom continua procesul de revizuire a prezenței militare americane în Europa. Acum îi ascultăm pe aliați, așteptăm chestionarele completate din partea lor.

Colby a dezvăluit că unele întrebări se referă la disponibilitatea aliaţilor de a-și asuma o responsabilitate mai mare în cadrul structurii de comandă a NATO.