Peste 200 de reprezentanți ai aviației militare, civile și sportive din România și din străinătate au venit la Bucharest International Air Show. Spectacolul a început încă de astăzi, cu antrenamentele oficiale, urmărite și de spectatori.

Viraje strânse, coborâri și urcări spectaculoase, dar și evoluții în formație, în care aeronavele zboară la distanțe foarte mici una de cealaltă - toate aceste manevre au fost făcute de piloții aflați la antrenamentele oficiale.

Printre momentele cele mai așteptate sunt demonstrațiile italienilor care revin după 14 ani la București și ale turcilor care se întorc după 8 ani de pauză. Sunt două dintre cele mai cunoscute formații de acrobație aeriană din lume.

Organizatorii au pregătit și o expoziție la sol, cu avioane și elicoptere militare, aeronave civile, dar și aparate care au făcut istorie în aviația românească.

Pentru poze cu F-16 s-a format o coadă de câțiva metri.

A fost organizat un exercițiu de intervenție de urgență la o aeronavă, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Accesul este gratuit, iar organizatorii îi sfătuiesc pe spectatori să folosească mijloacele de transport în comun.