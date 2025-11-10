O tânără a fost urmărită, pipăită și lovită de un bărbat de 61 de ani, pe o stradă din Medgidia. Agresorul, arestat preventiv

Momente de groază pentru o tânără de 24 de ani din Medgidia care a fost urmărită și pipăită pe stradă de un individ. Atacul s-a petrecut vineri seara.

Tânăra mergea pe stradă și se îndrepta spre locuința bunicei sale când bărbatul a început să o urmărească. Victima povestește că individul a oprit-o, ar fi atins-o în zonele intime, apoi a lovit-o și a fugit.

Femeia a mers imediat la poliție și a povestit ce i s-a întâmplat. Bărbatul de 61 de ani a fost identificat și audiat, iar polițiștii au decis să fie reținut pentru 24 de ore.

Luni, individul a fost prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

