O tânără a fost urmărită, pipăită și lovită de un bărbat de 61 de ani, pe o stradă din Medgidia. Agresorul, arestat preventiv

10-11-2025 | 17:33
Momente de groază pentru o tânără de 24 de ani din Medgidia care a fost urmărită și pipăită pe stradă de un individ. Atacul s-a petrecut vineri seara.

Ina Popescu

Tânăra mergea pe stradă și se îndrepta spre locuința bunicei sale când bărbatul a început să o urmărească. Victima povestește că individul a oprit-o, ar fi atins-o în zonele intime, apoi a lovit-o și a fugit.

Femeia a mers imediat la poliție și a povestit ce i s-a întâmplat. Bărbatul de 61 de ani a fost identificat și audiat, iar polițiștii au decis să fie reținut pentru 24 de ore.

Luni, individul a fost prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Sursa: Pro TV

