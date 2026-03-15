Este obligată şi să urmeze un program de reintegrare socială după ce a furat portofelul unui client pe care l-a dus într-o casă părăsită, în apropierea gării din Oradea.

Lucreţia, o femeie care se prostituează în zona gării din Oradea, a fost trimisă în judecată în aprilie anul trecut pentru furt calificat, după ce a sustras portofelul unui bărbat. Vineri, Judecătoria Oradea a condamnat-o pe femeie la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare şi 70 de zile de muncă în folosul comunităţii la Primăria Ciumeghiu sau Primăria Avram Iancu. În plus, ea este obligată să urmeze un program de reintegrare socială.

Jurnaliştii de la ebihoreanul.ro notează că în decembrie 2023, femeia a abordat, într-un bar din zona gării din Oradea, un bărbat, căruia i-a propus să meargă cu ea într-o casă părăsită din zona gării, scrie News.ro. La plecare, clientul prostituatei a constatat că îi lipsea portofelul în care avea 7500 de lei. Acum, ea trebuie să returneze clientului suma furată.