Potrivit anchetatorilor, zeci de persoane ar fi scăpat de orele de muncă în folosul comunității, după ce au fost declarate, în mod fals, inapte.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit anchetatorilor, în acest dosar sunt implicate cinci cadre medicale de la cabinete private de medicină a muncii, mai precis un medic și patru asistenți.

Faptele s-au petrecut timp de trei ani. În acest interval, suspecții au eliberat, în fals, fișe de aptitudini și adeverințe medicale. Documentele erau cerute de persoane care erau condamnate definitiv de instanță și obligate să presteze muncă în folosul comunității. Cel puțin 31 de persoane au folosit aceste adeverințe false ca să scape de pedeapsă.

36 de persoane au fost duse la audieri, la Târgu Jiu. Dosarul penal vizează infracțiunile de abuz în serviciu și fals în acte medicale.”





