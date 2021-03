O nouă descindere a Gărzii de Mediu în Sintești. Localnici prinși înainte să dea foc deșeurilor

O descindere a Gărzii de Mediu în comună ilfoveană Sintești, acolo unde acum cinci zile au fost incendiate cantități importante de anvelope, a oprit vineri seară un nou dezastru ecologic.

Măsura a fost luată după ce Bucureștiul s-a confruntat în noaptea de duminică spre luni cu cel mai grav episod de poluare din acest an. Depășirile înregistrate la substanțele nocive au fost și de zece ori peste norma admisă.

Echipa Gărzii de Mediu, condusă chiar de noul comisar-șef, a descins vineriseară în Sintești, judeţul Ilfov, însoţită de poliţişti şi jandarmi, Autorităţile au ajuns la fața locului chiar înainte ca localnicii să dea foc altor deșeuri toxice.

Octavian Berceanu, comisarul-șef al Gărzii de Mediu: „Am încercat să facem o acțiune de prevenție și am și reușit, Am identificat 5 persoane de fapt, probabil au fost mai multe persoane, dar în momentul în care facem descinderea, cu girofarurile, atunci foarte mulţi fug de la locul respectiv. Am găsit cabluri preponderent şi anvelope, care urmau să fie incendiate, erau pregătite de asemenea, deşeuri plastice şi am oprit incendierea acestora."

Comisarul-șef al Gărzii de Mediu spune că astfel de acțiuni vor mai avea loc în zona Bucureşti-Ilfov, dar şi în restul ţării. În Capitală și în zonele limitrofe, nivelul de poluare depăşeşte deseori valorile admise. Ultima oară s-a întâmplat acum cinci zile.

Citește și Bucureștiul s-a confruntat cu cel mai grav episod de poluare din 2021

Câţiva localnici s-au folosit de sărbătoarea Lăsata Secului, când ţăranii aprind focuri tradiţionale pe câmpuri şi au incendiat gunoaie, iar în topitorii clandestine au ars deşeurile din care extrag metale preţioase.

Senzorii care monitorizează poluarea s-au înroşit.

Situația a fost atât de gravă, încât o platformă independentă care măsoară nivelul de poluare a recomandat evitarea plimbărilor în aer liber.