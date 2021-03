O fundaţie din Bucureşti reclamă deversarea de dejecţii în Lacul IOR

Fundaţia Eco Civica susţine că în lacul IOR din Capitală au fost deversate dejecţii, lucru confirmat de probele de apă. Garda de Mediu are un control în derulare, scrie News.ro.

”Lacul IOR a devenit Lacul Roşu al Bucureştiului, numai că la ultimul fenomenul este natural, iar la cel de-al doilea e vorba de poluarea cu fecale! În urma sesizărilor trimise Gărzii de Mediu, această instituţie împreună cu Apele Române au intervenit imediat, au efectuat un control pe lacul IOR şi au prelevat probe de apă. După analiza probelor la un institut abilitat a reieşit clar că lacul e plin de fecale! A reieşit o calitate slabă a apei la bacterii coliforme, nitriţi şi amoniu. Ceilalţi indicatori sunt o treaptă mai sus”, a transmis duminică, pe Facebook, Fundaţia Eco Civica.



Reprezentanţii acestei ONG susţin că dejecţiile au intrat cu apa din lac şi nu s-a produs fenomenul de diluţie şi de deplasare care se constată în cazul apelor curgătoare atunci când acestea sunt poluate.



”Garda are identificat un potenţial poluator şi a dispus PS3 (Primăriei Sectorului 3 – n.r.) să facă verificările necesare identificării sursei de...fecale. Stimaţi cetăţeni, vă rugăm să nu intraţi în contact cu apa şi sub nicio formă nu lăsaţi copiii să ia contact cu apa. Bine că fenomenul nu s-a-întâmplat vara pentru că trebuia închis parcul”, au mai scris cei de la Eco Civica.

Garda de Mediu a transmis că are un control în derulare, iar Administraţia Naţională Apele Române a prelevat probe de apă.

Oficialii au transmis că ”lacul este închis, nu comuniă cu alt corp de apă şi este în proprietatea şi administrarea Primăriei Sectorului 3”.