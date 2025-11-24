O nouă companie aeriană low-cost vine în România. Prima cursă va fi în vara anului 2026

Turkish Airlines ocupă locul al doilea la nivel mondial după numărul de destinații deservite, zburând în 131 de țări către 340 de orașe și 352 de aeroporturi (unele orașe, precum Londra, fiind deservite de mai multe aeroporturi) și se află pe primul loc în ceea ce privește destinațiile internaționale, scrie Profit.ro.

Turkish Airlines operează în România din 1993, având proprii angajați, la fel ca în toate cele 129 de state în care activează, inclusiv Nepal. AJet oferă zboruri în Turcia și către destinații din Europa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, dar nu este prezentă încă pe piața românească.

AJet și-a programat lansarea primei rute spre și dinspre România pentru vara anului 2026, potrivit Boarding Pass.

Compania a introdus deja în sistemul de rezervări ruta Bodrum–București pentru luna iunie. Aceasta va fi prima conexiune AJet către România, cu o frecvență de un zbor pe săptămână.

Anterior cunoscută sub numele AnadoluJet, până la 31 martie 2024, AJet a fost operată de Turkish Airlines ca marcă înregistrată înainte de a deveni o companie aeriană independentă. În prezent, flota sa numără 86 de aeronave, dar planurile pe următorii 10 ani vizează extinderea la 200 de aeronave și operarea de zboruri către 44 de țări, cu 42 de rute interne și 80 de rute internaționale, conform datelor analizate de Profit.ro.

