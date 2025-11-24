O nouă companie aeriană low-cost vine în România. Prima cursă va fi în vara anului 2026

Stiri actuale
24-11-2025 | 22:54
aeroport romania
Shutterstock

O nouă companie aeriană low-cost va opera în România: AJet, subsidiară a Turkish Airlines, își va lansa prima rută către țara noastră.

autor
Sabrina Saghin

Turkish Airlines ocupă locul al doilea la nivel mondial după numărul de destinații deservite, zburând în 131 de țări către 340 de orașe și 352 de aeroporturi (unele orașe, precum Londra, fiind deservite de mai multe aeroporturi) și se află pe primul loc în ceea ce privește destinațiile internaționale, scrie Profit.ro.

Turkish Airlines operează în România din 1993, având proprii angajați, la fel ca în toate cele 129 de state în care activează, inclusiv Nepal. AJet oferă zboruri în Turcia și către destinații din Europa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, dar nu este prezentă încă pe piața românească.

AJet și-a programat lansarea primei rute spre și dinspre România pentru vara anului 2026, potrivit Boarding Pass.

Compania a introdus deja în sistemul de rezervări ruta Bodrum–București pentru luna iunie. Aceasta va fi prima conexiune AJet către România, cu o frecvență de un zbor pe săptămână.

Citește și
romani avion fugit germania
Reacția Wizz Air după ce doi români au alergat după un avion care se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Köln

Anterior cunoscută sub numele AnadoluJet, până la 31 martie 2024, AJet a fost operată de Turkish Airlines ca marcă înregistrată înainte de a deveni o companie aeriană independentă. În prezent, flota sa numără 86 de aeronave, dar planurile pe următorii 10 ani vizează extinderea la 200 de aeronave și operarea de zboruri către 44 de țări, cu 42 de rute interne și 80 de rute internaționale, conform datelor analizate de Profit.ro.

Sursa: profit.ro

Etichete: avion, companie aeriana, curse aeriene,

Dată publicare: 24-11-2025 22:54

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Ce au riscat românii care au fugit după avion pe pistă. „Motorul poate aspira tot ce este în fața lui”
Stiri actuale
Ce au riscat românii care au fugit după avion pe pistă. „Motorul poate aspira tot ce este în fața lui”

Doi români inconștienți au provocat panică pe Aeroportul din Köln. Au fugit pe pistă să prindă avionul după ce au întârziat, iar porțile se închiseseră. Grăbiți, au forțat un buton de urgență pentru acces și s-au apropiat de aeronavă.

Reacția Wizz Air după ce doi români au alergat după un avion care se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Köln
Stiri actuale
Reacția Wizz Air după ce doi români au alergat după un avion care se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Köln

Incident bizar pe Aeroportul din Köln, în Germania. Doi români au alergat pe pistă pentru a prinde un zbor spre București, chiar dacă porțile erau închise și motoarele avionului - pornite. Au intervenit imediat angajații aeroportului.

Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după un avion Wizz Air pe pista aeroportului din Köln | Video
Stiri actuale
Doi români au forțat o ieșire de urgență și au alergat după un avion Wizz Air pe pista aeroportului din Köln | Video

Doi români au provocat un incident grav de securitate pe aeroportul Köln/Bonn din Germania după ce au alergat pe pistă încercând să ajungă la zborul Wizz Air spre București, pe care îl pierduseră.

Recomandări
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
Stiri Justitie
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Istoria celor 30 de ani de Știrile PRO TV ne poartă astăzi în 2019. Un an al furiei dar și al speranței. Al votului masiv și al tăcerilor dureroase. România s-a ridicat, a strigat, a plâns și a aplaudat.

SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede
Stiri externe
SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede

Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări, potrivit prim-viceministrului ucrainean Serhii Kîslîţia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28