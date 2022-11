O monedă de aur găsită în Transilvania ar putea schimba istoria Daciei. Dovedeşte existența unui nou împărat roman misterios

Descoperirea ar putea aduce noi detalii despre istoria Daciei. Un exemplar din această monedă există la Muzeul Brukenthal din Sibiu.

Fascinating day of numismatic sleuthing at the wonderful @hunterian museum collection today in Glasgow with Jesper Ericsson and Jacek Olender. The Roman "emperor" #sponsian - fake or real? tbc... pic.twitter.com/OJCj0LfXhO

Profesorul Paul Pearson de la University College din Londra, care a condus cercetarea, a declarat pentru BBC că a fost uimit de această descoperire.

Moneda a fost găsită acum mai bine de 300 de ani în Transilvania, cândva un avanpost îndepărtat al Imperiului Roman.

Considerată inițial a fi un fals, moneda a stat închisă într-un dulap de muzeu. Acum, oamenii de ştiinţă spun că urmele de zgârieturi vizibile la microscop dovedesc că aceasta s-a aflat, de fapt, în circulaţie acum 2.000 de ani, potrivit BBC.

„Ceea ce am găsit este un împărat. Era o figură despre care se credea că este un fals şi care a fost dată la o parte de experţi. Dar noi credem că a fost real şi că a avut un rol în istorie”, a declarat profesorul Paul Pearson de la University College din Londra.

Just published - a detailed study of coins of the Roman emperor #sponsian. Long dismissed as 1700s fakes, we think they are authentic! Read open access here:https://t.co/POT6SgbUrU pic.twitter.com/PzqYs9ucou