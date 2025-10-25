Un bărbat s-a aruncat de pe un bloc din Vâlcea în timp ce polițiștii încercau să-l oprească. Ce au descoperit în locuința lui

Un bărbat de 52 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a murit, sâmbătă, după ce s-a aruncat de la etajul al treilea al unui bloc în timp ce poliţiştii chemaţi la locul incidentului printr-un apel la 112 încercau să comunice cu el.

Potrivit IPJ Vâlcea, sâmbătă, în jurul orei 10:08, poliţiştii din Râmnicu Vâlcea au fost sesizaţi, prin apelul unic de urgenţă 112, că un bărbat se află pe balconul unui apartament, într-o poziţie nefirească, refuzând orice formă de comunicare.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la adresa indicată, unde identificat persoana aflată pe balconul unui apartament situat la etajul al treilea al unui imobil. Aceştia au încercat în permanenţă să comunice cu bărbatul, însă acesta a refuzat dialogul.

Individul nu a putut fi salvat

Totodată, poliţiştii au încercat să intre în apartament, însă uşa locuinţei era încuiată. De asemenea, poliţiştii au încercat să comunice cu persoana respectivă dintr-un apartament vecin, însă fără rezultat.

La faţa locului au intervenit şi echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, care au început pregătirea mijloacelor de protecţie, inclusiv a saltelei pneumatice.

În timp ce se desfăşurau aceste activităţi, bărbatul s-a aruncat de la etajul al treilea al blocului.

Echipajele medicale au făcut manevre de resuscitare, însă, din nefericire, bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a fost declarat decedat.

Bărbatul a lăsat un bilet de adio

Ulterior, poliţiştii au pătruns în apartament, unde nu a mai fost găsită nicio altă persoană. Pe o masă au fost descoperite un briceag cu urme de sânge şi un bilet ce conţinea un mesaj adresat partenerei bărbatului, precizează sursa citată.

IPJ Vâlcea mai informează că bărbatul decedat avea o plagă deschisă la gât, aspect care, coroborat cu indiciile identificate în locuinţă, conduc spre ipoteza unui „act suicidal”.

Potrivit aceleiaşi surse, a fost înregistrat dosar penal în care se fac cercetări pentru "ucidere din culpă", acestea fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

