Iar femeia, convinsă că vorbește cu vedeta, le-ar fi trimis bani celor doi.

Suspecții sunt acum la audieri. Femeia înșelată este activă pe rețelele sociale și este fan a unui celebru actor corean. Cei doi suspecți, o femeie 47 de ani și un tânăr de 19 ani, mamă și fiu, au urmărit-o și apoi au abordat-o folosind un cont fals. Ei au pretins că sunt chiar actorul Park Seo-joon, pe care ea îl plăcea foarte mult. Apoi, i-ar fi promis câștiguri considerabile dacă investește în active producătoare de dobânzi.

Convinsă că vorbește cu actorul celebru din Coreea, femeia le-ar fi trimis celor doi aproape 500 de mii de lei. Femeia și-a dat seama că ceva nu este în regulă abia după ce a făcut 20 de tranzacții către cei doi și a observat că dobânzile promise nu au mai apărut în cont. Așa că a cerut ajutorul polițiștilor.

Cei de la biroul de investigații criminale au început o anchetă și au descoperit că mesajele erau trimise din două locuințe din Dâmbovița. Judecătorii au emis mandate de percheziție, iar anchetatorii au descins la adrese, de unde au ridicat mai multe dispozitive electronice, documente bancare, dar și alte probe.

Polițiștii avertizează că astfel de escrocherii sunt tot mai frecvente și le recomandă oamenilor să nu trimită bani unor persoane cunoscute online și să verifice cu atenție orice propunere de investiție, mai ales atunci când sunt promise câștiguri rapide și sigure. Oamenii sunt îndrumați să folosească doar platforme și site-uri de investiții autorizate.

Cine este Park Seo-joon

Park Yong-kyu, cunoscut mai bine sub numele de scenă Park Seo-joon, este un actor sud-coreean. A devenit cunoscut pe scară largă după rolurile din serialele de televiziune Fight for My Way, din 2017, și What's Wrong with Secretary Kim, din 2018, câștigând ulterior și mai multă notorietate prin dramele Itaewon Class, din 2020, și Gyeongseong Creature, difuzată în perioada 2023–2024.

De asemenea, a jucat în filmele The Chronicles of Evil, din 2015, și Midnight Runners, din 2017, iar în 2023 și-a făcut debutul la Hollywood în filmul cu supereroi The Marvels.