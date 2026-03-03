Copila a fost transportată de urgență cu un elicopter SMURD la Cluj, iar medicii au reușit să o salveze.

A fost suficientă o clipă de neatenție a părinților pentru ca fetița să ajungă la o pungă de alune, să ia una dintre ele și să o bage în gură. A încercat să o înghită, însă s-a înecat. Adulții au observat rapid ce se întâmplă și au sunat imediat la 112. Până a venit ambulanța, au încercat să o ajute, însă nu au reușit.

Când echipajele medicale au ajuns la fața locului, fetița era deja în stop cardio-respirator. Medicii au început manevrele de resuscitare și au readus-o la viață. Fetița a fost dusă de urgență la spitalul din Bistrița, unde a fost stabilizată, apoi transferată cu elicopterul SMURD la Spitalul de Copii din Cluj.

Abia la Spitalul de Copii din Cluj medicii au reușit să scoată aluna de pe căile respiratorii. În acest moment, fetița este în continuare internată la Terapie Intensivă, iar starea ei este acum stabilă. Va mai fi ținută o perioadă sub monitorizare atentă. Deocamdată, în acest caz, nu a fost deschisă o anchetă, iar autoritățile spun că a fost vorba doar despre un incident nefericit.

Medicii le recomandă însă părinților cursuri de prim-ajutor, pentru că, în astfel de situații, o manevră efectuată corect poate elimina corpul care obstrucționează respirația.