O fetiţă de 6 ani din Constanţa a ajuns la spital după ce părinţii au tratat-o cu o soluţie antiparazitară

O fetiţă de şase ani din judeţul Constanţa a ajuns la spital, marţi, după ce a fost intoxicată întrucât părinţii au tratat-o cu o soluţie care are efect antiparazitar.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat că poliţiştii din Hârşova au fost sesizaţi, marţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o fetiţă ar avea nevoie de îngrijiri medicale.

”Din primele cercetări a reieşit faptul că o fetiţă de 6 ani, din localitatea Runcu, ar fi fost intoxicată cu o substanţă toxică, fiind tratată de către părinţi cu o soluţie cu efect antiparazitar. Minora a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, au arătat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













