Rezultatul necropsiei în cazul bebelușului mort la două zile după naștere într-o clinică privată din Craiova. Cauza decesului

Au apărut primele rezultate ale necropsiei în cazul bebeluşului din Craiova, care a murit la două zile după naştere. Analizele arată că băieţelul s-a stins din cauza insuficienței respiratorii provocate de o pneumonie.

Acestea sunt doar primele rezultate ale necropsiei. Urmează ca examenul histopatologic să arate dacă infecţia - acea pneumonie interstiţială - a fost luată de la mamă, sau a fost contractată în spital.

Bebeluşul s-a născut la termen, la o clinică privată din Craiova, în 10 ianuarie. A primit nota 8 la naştere şi a murit două zile mai târziu. Medicii spun ca i s-au făcut manevre de resuscitare.

Părinţii au apelat la un avocat şi au depus plângere, atât la poliţie - unde este deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă - cât şi la Colegiul Medicilor.

Reprezentanţii clinicii private au transmis că pacienta nu a fost monitorizată pe parcursul sarcinii la ei şi că la naştere a fost asistată de medicul ei curant, care are doar contract de colaborare cu clinica.

Spitalul privat a fost amendat în decembrie cu 90.000 de lei, pentru că nu avea vestiar şi grup sanitar în blocul de naşteri, pentru medici şi paciente, dar şi pentru că produsele de curăţenie nu erau depozitate corespunzător.

