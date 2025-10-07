O femeie din Suceava a comandat online un sistem de navigație GPS la ofertă. Când a ajuns coletul, a avut parte de un șoc

O femeie din municipiul Suceava a comandat online un sistem de navigaţie GPS şi a primit prin intermediul unei firme de curierat o cutie goală, au informat, marţi, reprezentanţii Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

Potrivit acestora, comanda a fost făcută pe 22 septembrie, iar coletul a fost transmis la adresa femeii pe 6 octombrie, atunci când aceasta a sesizat Poliţia.

"În urma cercetărilor efectuate a rezultat faptul că numita I.M. din municipiul Suceava, la data de 22 septembrie 2025, în urma unei oferte apărute pe internet, a comandat de pe un site al cărui nume nu-l cunoaşte, un GPS în valoare de 410 lei. În data de 6 octombrie 2025, când a primit coletul prin firma de curierat Fan Curier, după ce l-a achitat, a constatat că în interior se afla un cu totul alt produs, respectiv o valiză de mici dimensiuni, goală", au precizat oficialii IPJ.

Poliţiştii suceveni fac în acest caz cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.

