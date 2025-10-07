O femeie din Suceava a comandat online un sistem de navigație GPS la ofertă. Când a ajuns coletul, a avut parte de un șoc

Stiri actuale
07-10-2025 | 16:04
colet
Shutterstock

O femeie din municipiul Suceava a comandat online un sistem de navigaţie GPS şi a primit prin intermediul unei firme de curierat o cutie goală, au informat, marţi, reprezentanţii Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit acestora, comanda a fost făcută pe 22 septembrie, iar coletul a fost transmis la adresa femeii pe 6 octombrie, atunci când aceasta a sesizat Poliţia.

"În urma cercetărilor efectuate a rezultat faptul că numita I.M. din municipiul Suceava, la data de 22 septembrie 2025, în urma unei oferte apărute pe internet, a comandat de pe un site al cărui nume nu-l cunoaşte, un GPS în valoare de 410 lei. În data de 6 octombrie 2025, când a primit coletul prin firma de curierat Fan Curier, după ce l-a achitat, a constatat că în interior se afla un cu totul alt produs, respectiv o valiză de mici dimensiuni, goală", au precizat oficialii IPJ.

Poliţiştii suceveni fac în acest caz cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.

Măsuri dispuse de IGSU în contextul avertizărilor meteorologice

Sursa: Agerpres

Etichete: suceava, inselaciune, colet,

Dată publicare: 07-10-2025 16:04

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
Citește și...
Percheziţii în trei județe din țară într-un dosar de înşelăciune şi fals în declaraţii. Prejudiciu de peste un milion de lei
Stiri actuale
Percheziţii în trei județe din țară într-un dosar de înşelăciune şi fals în declaraţii. Prejudiciu de peste un milion de lei

Poliţiştii şi procurorii au efectuat, miercuri, zece percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Prahova, la persoane suspectate de înşelăciune şi fals în declaraţii. Patru persoane urmează să fie duse la audieri.

Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate
Stiri actuale
Nouă înşelăciune pe WhatsApp şi Telegram. Victimele sunt ”ademenite” cu promisiuni de câștiguri garantate

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă complexă de înşelăciune, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin alte platforme sociale.

 

Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri
Stiri actuale
Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri

Trei persoane au fost depistate şi conduse la audieri în urma unor percheziţii efectuate într-un dosar de înşelăciune, în care a fost cauzat un prejudiciu, prin anunţuri de vânzare fictivă a unor autoturisme, estimat la peste 535.000 de lei.

Italia amendează Shein pentru promisiuni ecologice false. Reacția retailerului online după ce a fost acuzat de înșelăciune
Stiri externe
Italia amendează Shein pentru promisiuni ecologice false. Reacția retailerului online după ce a fost acuzat de înșelăciune

Agenția italiană antitrust a amendat platforma chineză online Shein cu 1 milion de euro, pentru afirmații ecologice înșelătoare.

Trei bărbați, reținuți pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Victima, o femeie de 85 de ani
Stiri actuale
Trei bărbați, reținuți pentru înșelăciune prin metoda „Accidentul”. Victima, o femeie de 85 de ani

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Dorohoi, după ce au înşelat o femeie prin metoda "Accidentul", au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

Recomandări
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în cinci județe și București
Stiri actuale
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în cinci județe și București

Alertă în sudul țării. Ciclonul Barbara a ajuns deasupra României. Școlile se închid miercuri în București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu. Astăzi, după ora 21, Capitala și cinci județe vor intra sub cod roșu de ploi torențiale.

Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea
Stiri actuale
Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea

Surse din rândul Curții Constituționale au precizat pentru Știrile Pro TV că judecătorii CCR vor amâna din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților.  

Ședință importantă a coaliției. Liderii partidelor decid soarta reformei din administrație, alegerile din București
Stiri Politice
Ședință importantă a coaliției. Liderii partidelor decid soarta reformei din administrație, alegerile din București

Coaliţia s-a reunit, astăzi, în şedinţă, la Palatul Victoria, de la ora 14.00, pentru a finaliza negocierile privind reforma din administraţia locală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Octombrie 2025

48:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28