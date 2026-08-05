Cazul ar fi ajuns în atenția anchetatorilor din Târgu Bujor, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor a deschis un dosar penal pentru profanare de morminte (cadavre) și înșelăciune, scrie News.ro, care citează Pro Lider FM.

Osemintele femeii au fost exhumate și urmează să fie analizate în cadrul unei expertize. Anchetatorii încearcă să stabilească atât împrejurările în care a survenit decesul, cât și dacă femeia a fost victima vreunei infracțiuni sau a murit din cauze naturale.

Nepoata bătrânei, principala persoană vizată în anchetă

Principala persoană vizată în anchetă ar fi nepoata bătrânei, despre care există suspiciunea că și-ar fi însușit pensia acesteia timp de mai multe luni după moarte.

Procurorii urmează să stabilească dacă femeia a acționat singură sau dacă a avut sprijinul altor persoane pentru a ascunde decesul și pentru a realiza înhumarea fără documentele obligatorii.

Ancheta este în desfășurare, procurorii urmând să stabilească exact responsabilitățile persoanelor implicate și să revină cu o comunicare oficială.