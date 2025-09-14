Coliziune între un autovehicul şi o ambulanţă, la Piaţa Leu. Două persoane rănite, transportate la spital

14-09-2025 | 12:29
Ambulanță
Inquam Photos / Alexandru Busca

Două persoane au fost transportate la spital, duminică, după ce un autovehicul a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, transmite Brigada Rutieră.

Ioana Andreescu

Accidentul a avut loc în jurul orei 11:00, iar Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112. La acest moment este restricţionat total traficul rutier pe Şoseaua Cotroceni, de la Piaţa Leu către Splaiul Independenţei, reiese dintr-un comunicat transmis AGERPRES.

„Din primele informaţii, un autovehicul condus de către o femeie a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, care transporta un pacient.

În urma accidentului rutier a rezultat rănirea asistentului medical, dar şi a conducătoarei din celălalt autovehicul, care au fost transportaţi la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare", transmite sursa citată.

Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind „zero".

Poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie, se menţionează în comunicat.

Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 14-09-2025 12:12

Un copil în vârstă de 8 ani a fost grav rănit, vineri, după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, în localitatea Broscoşeşti, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui.

