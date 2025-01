O femeie din București a fost păcălită cu 100.000 de euro de un ”medic american” care a convins-o să își vândă apartamentul

Escrocul care se prezenta drept medic american i-a declarat dragostea și a convins-o apoi să își vândă apartamentul și să îi dea toți banii inclusiv economiile.

De trei ani polițiștii nu reușesc să-l identifice.

Povestea a început în 2020 când femeia își căuta un partener pe o platformă de dating.



Sora victimei: ”El s-a declarat a fi doctor ortoped american care lucrează în teatrul de operațiuni în Siria. Și care este singur și vrea să se căsătorească cu cineva pentru că are un copil care are nevoie de o mamă, copilul acela este în asistența unui profesor undeva în Africa și că e singur și că e bolnav și are nevoie de tratament medical”.

După câteva luni, femeia a început să aibă încredere în presupusul medic american. Individul a început să îi ceară bani. Inițial pentru copilul bolnav pe care l-ar fi avut în Nigeria și care avea nevoie de un tratament costisitor. Miloasă, femeia i-a trimis toate economiile ei.

Apoi, bărbatul i-a spus că dorește să vină în România să o întâlnească.



Sora victimei: "I-a spus vreau să vin dar aoleu surpriza cea mare, m-a luat prizonier și sunt în nu știu ce bază militară și tot era mutat din bază în bază. Pe urmă au venit mailurile că sunt în prizonierat și trebuie să mă scoți din prizonierat. Și sora mea a fost convinsă în aceste câteva luni de zile să caute o agenție imobiliară și în repeziciunea cea mai mare să vândă apartamentul. Era vorba despre un apartament nou nouț cu trei camere renovat".



În total, femeia i-a trimis escrocului 100.000 de euro. Abia când nu a mai primit niciun răspuns de la el, și-a dat seama că a fost victima unei înșelătorii.

În 2021 a făcut plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. De atunci ancheta a bătut pasul pe loc. În 2023 femeia a fost anunțată de anchetatori că nu au reușit să identifice autorul.



Codrin Stupariu, avocatul victimei: "În trei ani de zile nu s-a făcut absolut nimic, nici măcar nu a fost audiată persoana vătămată. Noi am formulat o contestație durată-proces prin care o să-i fixeze procurorului de caz un termen de șase luni de zile ca să poată da o soluție în dosar".



Astfel de înșelătorii pe internet au devenit un fenomen. Autoritățile trag un nou semnal de alarmă și îndeamnă pe oameni să fie prudenți atunci când cunosc diverse persoane online. Identitățile false sunt ușor de realizat iar escrocii sunt greu de prins. Mai mult, şansele ca prejudiciul să fie recuperat sunt infime.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: