O femeie din București a fost băgată cu forţa într-o maşină de soţul cu care nu mai locuieşte. Individul a agresat-o

O femeie a fost băgată cu forţa de doi bărbaţi într-o maşină, pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, unul dintre cei doi fiind chiar soţul victimei, cunoscut cu preocupări infracţionale, care a agresat-o fizic şi i-a accesat fără drept telefonul.

Ulterior, femeia a fost abandonată pe o stradă din Sectorul 5.

"La data de 21 noiembrie 2025, ora 08:10, poliţiştii Secţiei 16 au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost introdusă cu forţa într-un autoturism, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei. În urma sesizării, mai multe echipaje de ordine publică din cadrul Secţiei 16 s-au deplasat de urgenţă la faţa locului şi au iniţiat de îndată activităţi de verificare şi căutare. Totodată, poliţiştii au demarat activităţi investigative pentru identificarea şi depistarea persoanelor implicate. Din datele obţinute, s-a stabilit că după comiterea faptei, cei doi bărbaţi ar fi abandonat victima pe o stradă din Sectorul 5, aceasta neformulând nicio sesizare la momentul respectiv. În paralel, poliţiştii au desfăşurat demersuri pentru a găsi victima, care a fost ulterior identificată şi preluată în siguranţă de echipajele de poliţie, fiind audiată conform procedurilor legale", spune Poliţia Capitalei, într-un comunicat de presă.

Agresorii, depistaţi şi duşi la audieri

Cei doi agresori au fost depistaţi în judeţul Călăraşi, fiind ridicaţi de poliţiştii Secţiei 16 şi duşi la audieri.

În urma cercetărilor, poliţiştii au descoperit că unul din agresori este soţul femeii, însă cei doi nu mai locuiau împreună.

"Din verificări a rezultat că, în cursul dimineţii, femeia ar fi fost obligată de către soţul său - un bărbat în vârstă de 31 de ani, cu care nu mai locuieşte împreună şi care este cunoscut cu preocupări infracţionale - să urce în autoturismul condus de un alt bărbat, în vârstă de 26 de ani. În interiorul maşinii, femeia ar fi fost agresată fizic de către soţul său, care ar fi încercat să îi obţină telefonul mobil pentru a verifica presupuse dovezi ale unei infidelităţi. Ulterior, acesta ar fi accesat fără drept sistemul informatic al telefonului, verificând istoricul conversaţiilor şi aplicaţiile de socializare", explică Poliţia.

Având în vedere cele constatate, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu pentru 5 zile, împotriva bărbatului în cauză.

De asemenea, cei doi agresori au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând ca aceştia să fie prezentaţi sâmbătă instanţei de judecată, cu propuneri legale.

Dosarul penal este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fiind dispusă începerea urmăririi penale pentru lipsire de libertate, violenţă în familie şi acces ilegal la un sistem informatic.

