Confuzie gravă la un exercițiu militar din Germania. Un soldat a fost împușcat de poliție chiar în timpul antrenamentului

O neînţelegere a făcut ca un soldat german să fie împuşcat de poliţie în timpul unui exerciţiu de amploare al Bundeswehr, armata germană, în oraşul Erding, din sudul Bavariei, au anunţat miercuri oficialii.

În cadrul unui exerciţiu numit Marshal Power, armata germană desfăşoară în prezent un exerciţiu la care participă aproximativ 500 de poliţişti militari, precum şi sute de membri ai serviciilor de prim-ajutor din poliţie, pompieri şi servicii de salvare, relatează Deutsche Welle.

Exerciţiile au loc în spaţii publice din zeci de oraşe bavareze, inclusiv la Erding, pentru a simula răspunsul la un atac asupra unui stat membru NATO.

Cum s-a întâmplat incidentul

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operaţional al Bundeswehr a declarat presei germane că o neînţelegere a dus la un schimb de focuri între trupele care participau la exerciţiu şi poliţia chemată de locuitorii din zonă.

Poliţia bavareză a declarat că a răspuns miercuri după-amiază la informaţiile primite despre existenţa unui bărbat înarmat şi a trimis mai multe unităţi în sud-estul oraşului Erding, inclusiv un elicopter.

Potrivit cotidianului german Bild, poliţia militară a tras cu muniţie de antrenament asupra poliţiştilor care soseau, crezând că aceasta face parte din exerciţiul militar. Poliţiştii ar fi ripostat cu muniţie reală, lovind unul dintre soldaţi.

„Din cauza unei interpretări eronate la faţa locului, s-au tras focuri de armă”, a confirmat poliţia bavareză într-un comunicat.

Ulterior s-a aflat că persoana care purta o armă era un membru al forţelor armate germane, care se afla la faţa locului în cadrul unui exercițiu, arată comunicatul.

Acesta mai precizează că poliţia criminală a landului, împreună cu poliţiştii locali, efectuează o anchetă cu privire la incident.

Soldatul împuşcat a fost tratat pentru răni uşoare şi a fost externat, potrivit purtătorului de cuvânt al armatei şi poliţiei locale.

