Confuzie gravă la un exercițiu militar din Germania. Un soldat a fost împușcat de poliție chiar în timpul antrenamentului

Stiri externe
23-10-2025 | 11:49
Militari Germania
Getty Images

O neînţelegere a făcut ca un soldat german să fie împuşcat de poliţie în timpul unui exerciţiu de amploare al Bundeswehr, armata germană, în oraşul Erding, din sudul Bavariei, au anunţat miercuri oficialii.

autor
Claudia Alionescu

În cadrul unui exerciţiu numit Marshal Power, armata germană desfăşoară în prezent un exerciţiu la care participă aproximativ 500 de poliţişti militari, precum şi sute de membri ai serviciilor de prim-ajutor din poliţie, pompieri şi servicii de salvare, relatează Deutsche Welle.

Exerciţiile au loc în spaţii publice din zeci de oraşe bavareze, inclusiv la Erding, pentru a simula răspunsul la un atac asupra unui stat membru NATO.

Cum s-a întâmplat incidentul

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operaţional al Bundeswehr a declarat presei germane că o neînţelegere a dus la un schimb de focuri între trupele care participau la exerciţiu şi poliţia chemată de locuitorii din zonă.

Poliţia bavareză a declarat că a răspuns miercuri după-amiază la informaţiile primite despre existenţa unui bărbat înarmat şi a trimis mai multe unităţi în sud-estul oraşului Erding, inclusiv un elicopter.

Citește și
munti austria
O turistă a murit după ce a căzut de la 70 de metri în munții Tirolului din Austria. Greșeala care i-a adus sfârșitul

Potrivit cotidianului german Bild, poliţia militară a tras cu muniţie de antrenament asupra poliţiştilor care soseau, crezând că aceasta face parte din exerciţiul militar. Poliţiştii ar fi ripostat cu muniţie reală, lovind unul dintre soldaţi.

Din cauza unei interpretări eronate la faţa locului, s-au tras focuri de armă”, a confirmat poliţia bavareză într-un comunicat.

Ulterior s-a aflat că persoana care purta o armă era un membru al forţelor armate germane, care se afla la faţa locului în cadrul unui exercițiu, arată comunicatul.

Acesta mai precizează că poliţia criminală a landului, împreună cu poliţiştii locali, efectuează o anchetă cu privire la incident.

Soldatul împuşcat a fost tratat pentru răni uşoare şi a fost externat, potrivit purtătorului de cuvânt al armatei şi poliţiei locale.

Protest al studenților de la Universitatea Transilvania din Brașov. Li se cere prezență obligatorie, dar nu au loc în săli

Sursa: News.ro

Etichete: soldat impuscat, politia germana, greseala,

Dată publicare: 23-10-2025 11:29

Articol recomandat de sport.ro
Ce onoare! Anunțul făcut de UEFA despre Dennis Man după dubla din Champions League
Ce onoare! Anunțul făcut de UEFA despre Dennis Man după dubla din Champions League
Citește și...
Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului
Stiri actuale
Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

Tragedie în Masivul Piatra Craiului. O tânără de 29 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut aproape 300 de metri în timp ce încerca să parcurgă un traseu dificil acoperit de zăpadă.

O turistă a murit după ce a căzut de la 70 de metri în munții Tirolului din Austria. Greșeala care i-a adus sfârșitul
Stiri externe
O turistă a murit după ce a căzut de la 70 de metri în munții Tirolului din Austria. Greșeala care i-a adus sfârșitul

O drumeție planificată printr-o aplicație s-a transformat într-o tragedie, în munții Tirolului din Austria, scrie Corriere Dell’Alto Adige.

Incident lângă un poligon privat din Botoșani. Un bărbat ar fi fost împușcat din greșeală în timp ce mergea cu bicicleta
Stiri actuale
Incident lângă un poligon privat din Botoșani. Un bărbat ar fi fost împușcat din greșeală în timp ce mergea cu bicicleta

Polițiștii din Botoșani fac verificări, după o întâmplare șocantă. Un bărbat ar fi fost lovit de un glonț, în timp ce trecea cu bicicleta pe un drum național, în apropierea unui poligon privat. Omul a ajuns la spital.

Recomandări
Nicușor Dan, despre un eventual atac al Rusiei asupra Europei: ”Oamenii să stea calmi, suntem mult mai puternici economic”
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre un eventual atac al Rusiei asupra Europei: ”Oamenii să stea calmi, suntem mult mai puternici economic”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, joi, înainte să înceapă reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, cum comentează avertismentul lansat de șeful armatei franceze, care a spus că țara trebuie să fie ”pregătită de un șoc în 3-4 ani”.

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior
Stiri actuale
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28