Principalul suspect se află în custodia poliției și, cel mai probabil, urmează să fie supus unei expertize psihiatrice.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Victima în vârstă de 69 de ani se afla în Iași și venise la o prietenă, plecată cu soțul la rude la țară, spun vecinii. În apartament se afla doar fiul lor, un bărbat de 41 de ani. Încă nu este clar ce s-a întâmplat în cursul nopții. Dar dimineață când proprietara a revenit acasă, a descoperit o imagine sinistră. Prietena ei zăcea inertă, într-o baltă de sânge, așa că a sunat imediat la 112.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD: „Echipajul de terapie intensivă a găsit pacienta în stop cardiorespirator instalat de mai multă vreme cu plăgi înjunghiate la nivel abdomninal și urme de sânge în jur. Starea ei nu impunea niciun gest medical, a fost anunțată poliția”.

Fiul gazdelor a fost dus la audieri ca principal suspect. Oamenii din bloc sunt șocați de cele întâmplate și spun că bărbatul nu ar fi provocat niciodată scandal.

Femeie: „Nu credeam că face așa ceva, era un om liniștit, calm, vorbea singur, îl vedeam. Nu era agresiv”.

Vecinii știau că victima era o foarte bună prietenă a proprietarei locuinței, și că mai venea pe la ea în vizită.

Femeie: „Prieteni de familie foarte buni și am înțeles că se înțelegea foarte bine cu doamna, vorbea frumos”.

Surse medicale spun că victima pe lângă urmele de înjunghiere, avea și alte semne de violență, semn că bărbatul ar fi încercat să o agreseze sexual. Medicii legiști urmează să facă necropsia.

Până la acest moment, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași nu au comunicat nimic oficial în legătură cu acest caz.